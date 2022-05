Inesperada eliminación de Racing

Racing Club de Avellaneda perdió como local por 1 a 0 ante River Plate de Uruguay y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, al cabo de un intenso encuentro disputado anoche, en el estadio "Presidente Perón", por la sexta y última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Horacio Salaberry, a los 20 minutos del complemento, le dio la victoria al conjunto "charrúa".

"La Academia" quedó eliminada del certamen ya que Melgar de Perú se impuso como local por 3 a 1 frente a Cuiabá de Brasil y lo despojó del primer puesto por diferencia de gol -ambos terminaron con 12 puntos-. Desde el pitazo inicial del correcto árbitro chileno Garay el conjunto de Fernando Gago sometió a su rival a un sostenido dominio, pero no tuvo eficacia.

Cuando Racing había caído en la intensidad de su búsqueda en el complemento, un balón que Brunelli le bajó de cabeza a Salaberry encontró el disparo goleador de este último que se coló en el ángulo inferior izquierdo para enmudecer el "Cilindro". A partir de esa conquista el local no fue más que un manojo de nervios pese a las sustituciones ordenadas por Gago y mucho más cuando las noticias que llegaban desde Perú eran ampliamente desfavorables con la no tan previsible victoria de Melgar sobre Cuiabá. Un "silencio ensordecedor" no resultó más que fiel testigo de la frustración "blanquiceleste", ante un rival que de manera impensada y sin nada en juego se transformó en su verdugo.



RACING 0 - RIVER (U) 1

Estadio: Racing Club. Árbitro: Cristian Garay (Chile).

Racing: Matías Tagliamonte; Facundo Mura (Pillud), Nery Domínguez, Emiliano Insúa, Eugenio Mena; Jonathan Gómez (Dominguez), Leonel Miranda, Carlos Alcaraz, Edwin Cardona (Garré); Tomás Chancalay y Javier Correa. DT: Fernando Gago.

River: Fabrizio Correa; Maximiliano Pereira, José Aja, Horacio Salaberry, Santiago Brunelli; Walter Clar, Marcos Montiel, Matías Alfonso (Galletto), Gonzalo Nápoli (Gonzalo Castro); Pablo López (Ocampo) y Thiago Borbas (Chopitea). DT: Gustavo Díaz.

Gol en el segundo tiempo: 20m Salaberry (RP).