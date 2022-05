Tigre, el otro finalista

Tigre venció ayer por penales a Argentinos Juniors después de empatar 1 a 1 en los 90 minutos, pese a que el "Bicho" jugó gran parte del encuentro con diez futbolistas por la expulsión de Gabriel Florentín, y se enfrentará con Boca en Córdoba en la final de la Copa de la Liga Profesional.

En una discreta etapa inicial en el estadio Tomás Adolfo Ducó que mostró un leve dominio del "Matador" con el correr de los minutos, el duelo se complicó para el "Bicho" a los 37 cuando el árbitro Andrés Merlos, a instancias del VAR, le sacó la tarjeta roja a Florentín por un duro planchazo sobre Sebastián Prediger, una de las figuras de la semi.

De esta manera, como sucedió en el choque con Estudiantes de La Plata por los cuartos de final, Argentinos tuvo un hombre menos en gran parte del cotejo y, además, Alexis Castro convirtió a los 9 minutos del complemento para romper el cero, lo que lo dejó contra las cuerdas. Sin embargo, cuando Tigre ya prácticamente celebraba la victoria, Gabriel Ávalos, con una excelsa definición, anotó para los dirigidos por Gabriel Milito a los 42 minutos y llevó el cruce a los penales.

No obstante, desde los doce pasos el elenco de La Paternal no tuvo puntería y falló tres de cuatro disparos: solo lo metió Ávalos, mientras que Alan Marinelli atajó el tiro de Fausto Vera y David Salazar estrelló la pelota en el travesaño, al igual que Nicolás Reniero. Por eso, a Tigre le bastó con las anotaciones de Pablo Magnín, Sebastián Prieto y Lucas Blondel para imponerse por 3 a 1 y avanzar a la próxima instancia del torneo. De esta manera, el equipo de Diego Martínez jugará el encuentro decisivo del certamen frente a Boca, que ayer eliminó a Racing por penales, para definir qué equipo se quedará con el título de la Copa de la Liga Profesional.



3 AÑOS DESPUÉS

En 2019, Boca y Tigre, que ya estaba descendido a la B Nacional, jugaron en Córdoba por la final de la Copa Superliga, con triunfo para el equipo de Victoria, que era dirigido por Pipo Gorosito por 2-0, con goles de Fede González y Janson. Por aquel entonces, el Xeneixe era dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro ¿Volverá a consagrarse el Matador, recientemente ascendido a Primera? No obstante, el antecedente más cercano se dio el pasado 7 de mayo jugaron en Victoria, con triunfo para Boca por 2-0 con goles de Benedetto y Vázquez. La gran final se va a estar disputando el próximo domingo a las 16 en el Kempes de Córdoba. Tigre, sin competencia internacional, no tiene inconvenientes por la fecha. Boca tampoco a pesar de estar en la Libertadores: juega este martes 17 (vs. Corinthians) y el jueves 26 (Deportivo Cali), con un descanso acorde. A diferencia de los cuartos y semis, en caso de terminar en empate a lo largo de los 90 minutos, habrá un alargue de media hora. Y de persistir la igualdad, penales para definir al campeón. Por supuesto, también estará el VAR para dirimir jugadas o acciones puntuales. El último equipo recién ascendido que se consagró campeón en Primera fue Rosario Central en 1986 de la mano de Pedro Marcheta. ¿Se repetirá la historia, 35 años después?