Pumas7s: con bajas en el inicio del Seven en Málaga

En la previa del debut de Los Pumas 7s en el Seven de Málaga, Gastón Revol, quien iba a asumir la capitanía del seleccionado por el positivo de Santiago Álvarez Fourcade, también tuvo que ser dado de baja por el mismo motivo.En la tercera escala del circuito mundial, todos los planteles volvieron a someterse a estudios médicos (el segundo de la semana), y la delegación argentina sufrió una nueva baja. Felipe del Mestre cumplirá la función de capitán del seleccionado nacional, mientras que el cordobés Germán Schulz estará como subcapitán.El cordobés Revol es el jugador más experimentado del plantel (378 caps), y ese recorrido lo ha forjado de manera tal que sabe cómo sobreponerse a distintas situaciones. Y lo que sucede en esta oportunidad no es la excepción: “Nos volvieron a hisopar a todos los planteles, y al dar positivo el mío, quedé aislado inmediatamente. Mi caso también es asintomático, me siento bien, y no queda otra que transitar este momento de la mejor manera. Pero no pasa nada; el grupo viene trabajando muy bien, y tenemos 12 jugadores aptos para afrontar el torneo en buena forma. Por supuesto que, como le pasa a Santi (Álvarez Fourcade), nos da bronca no poder jugar, pero vivimos esta situación con tranquilidad. Estamos tranquilos porque el equipo sabe lo que tiene que hacer; cada uno de los jugadores conoce sus funciones y roles”, expresó el cordobés.Los Pumas 7′s debutarán este viernes frente a Jamaica, y en el segundo turno se medirán con España. Cerrarán la etapa clasificatoria del Grupo C, el sábado frente a los Estados Unidos.Argentina vs Jamaica, a las 9:56; Argentina vs España, a las 16:03.Argentina vs Estados Unidos, a las 10:01