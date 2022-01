Castillón: “Cuando me llamó el Yagui no lo dudé”

Atlético de Rafaela se prepara para afrontar el próximo campeonato de la Primera Nacional, torneo Malvinas Argentinas, que comenzará la segunda emana de febrero.

Este lunes comenzará la tercera semana de pretemporada y llegarán las pruebas futbolísticas, la primera será el miércoles ante Colón en Santa Fe.

Uno de los que llegó como refuerzos para el elenco que conducirá Rubén Darío Forestello es Facundo Castillón, delantero que viene de jugar en Nueva Chicago.

“Se lo que significa para el fútbol un equipo como Atlético, sin dudas que cuando me llamó el Yagui no lo dude”, señaló el rosarino de 35 años. Y luego, sobre su arribo a la Crema, indicó: “Es un momento difícil, donde no es fácil para el jugador de fútbol tener laburo, estar en un club como este y lo que significa para la categoría, esperemos que este sea el año, sabemos que va a ser difícil, muchos equipos, muchos partidos, muchos viajes pero la realidad es que nos estamos preparando muy bien en le pretemporada y encararemos el torneo de la mejor forman”.

Cuando se refirió a los objetivos, individuales y colectivos, Castillón afirmó: “En lo personal seguir creciendo, tengo 35 años y tengo muchas ganas de progresar, crecer con el fútbol, lograr cosas y desde lo grupal sin dudas es el ascenso, coronar el año con un ascenso y volver a poner al club donde se merece, es sin dudas el objetivo de todos”.

Al ser consultado con qué jugador se encontrará el hincha de Atlético, el delantero extremo señaló: “Se va a encontrar con un jugador que se va a comprometer con lo que es el equipo, el club, la camiseta, sabemos de que para cada hincha el fin de semana es una alegría cuando el equipo hace las cosas bien y que se puede identificar con la idea de juego y las ganas que podamos llegar a poner desde adentro de la cancha hacia afuera, es importantísimo, desde lo personal trataré de dar lo mejor, aportar lo que pueda al grupo y ojala que con un poquito de cada uno podamos lograr grandes cosas”.

Por último, en relación a la pretemporada que se viene desarrollando en el predio del Autódromo, Facundo Castillón indicó: “Dura, el clima quizás no ayuda un poco, sabemos que estas etapas son así de duras, de correr, ponerse bien desde lo físico, lo futbolístico es largo hasta el comienzo del torneo así que trataremos de apretar los dientes, seguir para adelante que lo más importante es cuando empiece el torneo”.