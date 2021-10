Ganaba 2 a 0 y lo perdió 3 a 2

Atlético de Rafaela volvió a sufrir un duro golpe en una temporada 2021 de la Primera Nacional que no ve la hora que termine. El equipo conducido por Walter Otta lo ganaba 2 a 0 y lo terminó perdiendo 3 a 2.

El encuentro que abrió la fecha 31 de la zona B se disputó anoche en el estadio Bautista Gargantini en Mendoza y el local, Independiente Rivadavia, con esta victoria se metió en puestos de reducido.



La “Crema” había hecho un gran primer tiempo, siendo superior a su rival, marcando diferencias en el tanteador, ya hasta pudo haber hecho algún gol más.

Matías Valdivia, a los 29’ y Cristian González, a los 33’ ponían arriba a Atlético. En el complemento, el conjunto mendocino fue en busca del empate y lo logró en una ráfaga. Matías Quiroga, el ex Atlético, fue el autor de los dos tantos: a los 22 y 31. Cuando se jugaba la adición, 95 minutos, el ingresado Lucas Ambrogio le dio el triunfo al conjunto local.



TODA LA FECHA



ZONA A. Sábado 23/10. 15.30 hs. Estudiantes BA vs Mitre (SdE) (Lucas Comesaña), 19.10 hs. (TV) Tigre vs Chacarita (Pablo Giménez), 21.10 hs. (TV) Agropecuario vs Almirante Brown (Sebastián Zunino). Domingo 24/10. 15.10 hs. (TV) Quilmes vs Nueva Chicago (Jorge Broggi), 16.30 hs. Dep. Maipú vs San Martín (T) (Mariano González), 17 hs. Alvarado vs Atlanta (Bruno Bocca). Lunes 25/10. 21 hs. Estudiantes RC vs Riestra (Lucas Novelli), 21.05 hs. (TV) Temperley vs Belgrano (Yael Falcon Pérez).



ZONA B. Viernes 22/10. Güemes (SdE) 3 vs Santamarina 0, Independiente Rivadavia 3 vs Atlético de Rafaela 2. Sábado 23/10. 15hs Tristán Suárez vs Villa Dálmine (Julio Barraza), 15.30hs Barracas Central vs Brown (PM) (José Carreras), 15.30hs All Boys vs Almagro (Ramiro López), 17.10hs (TV) Dep. Morón vs Def. de Belgrano (Emanuel Ejarque). Domingo 24/10. 15.30hs Gimnasia (J) vs San Martín (SJ) (Carlos Córdoba). Lunes 25/10. 20hs Instituto vs Brown (A) (Rodrigo Rivero). Martes 26/10. 21.10hs (TV) Ferro vs San Telmo (Nicolás Ramírez).



Formaciones y síntesis del encuentro:



INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Cristian Aracena, Renzo Malanca (56m Lucas Ambrogio), Alejandro Rébola, Juan Freytes y Luciano Sánchez; Sebastián Mayorga 84m Sebastián Navarro), Facundo Fabello y Enzo Martínez (90m Pablo Palacio); Diego Cardozo, Mauricio Asenjo (84m Leandro Berti) y Matías Quiroga. Suplentes: Diego Atencio, Enzo Suraci, Carlos Araujo, Marcos Sosa. DT: Gabriel Gómez.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Nahuel Pezzini; Cristian Chimino, Fernando Piñero, Cristian González y Brian Calderara; Guillermo Funes (74m Ayrton Portillo), Facundo Nadalín, Facundo Soloa (74m Gastón Tellechea) y Matías Valdivia; Lautaro Parisi (77 m Alex Luna) y Claudio Bieler. Suplentes: Agustín Grinovero, Agustín Bravo, Gonzalo Alassia, Enzo Avaro, Bautista Tomatis y Gino Albertengo. DT: Walter Otta.



Goles en el primer tiempo: 29 m Matías Valdivia (AR) y 33m Cristian González (AR).

Goles en el segundo tiempo: 22m y 31m Matías Quiroga (IR) y 50 m Lucas Ambrogio (IR).



Amarillas: Rébola y Cardozo (IR)



Estadio: Bautista Gargantini.

Árbitro: Andrés Gariano

Asistentes: Manuel Sánchez y Roque Narváez.

Cuarto árbitro: Pablo Núñez.