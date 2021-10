Colón visita a Argentinos

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Colón de Santa Fe buscará hoy continuar por el camino del triunfo cuando visite a un irregular Argentinos Juniors en un partido correspondiente a la decimoséptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.El encuentro se llevará a cabo desde las 14:30 en el estadio Diego Armando Maradona, con Silvio Trucco como juez principal, quien estará asistido por los jueces de línea Hernán Maidana y Daniel Espinoza, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.El Sabalero viene de ganarle como local a Talleres de Córdoba por 1 a 0 y el entrenador Eduardo Domínguez no podrá contar con el futbolista Cristian Ferreira debido a que tiene una molestia física.La buena noticia para el técnico es el regreso de Gonzalo Piovi, quien esta en condiciones de jugar a pesar de una dolencia en uno de sus tobillos y entraría en lugar de Rafael Delgado, que arrastra algunas molestias físicas.Arsenal 0 - Gimnasia LP 1 (67' Carbonero), Estudiantes LP 1 (88' L. Díaz) - Atlético Tucumán 1 (4' A. Rogel e/c), San Lorenzo 1 (13' M. Herrera) - Lanús 3 (39' L. Acosta, 79' P. de La Vega y 92' A. González), Banfield 1 (73' J. Cruz) - Huracán 4 (2' E. Triverio, 58' J. Acevedo, 88' y 100' M. Coccaro). Jugaban: Boca - Godoy Cruz.16.45hs Newell's vs Aldosivi, 19hs Independiente vs Sarmiento.Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Pablo Minissale, Carlos Quintana, Matías Romero; Jonathan Gómez, Enzo Kalinski, Gabriel Florentín, Lucas Villalba; Gabriel Ávalos y Nicolás Reniero. DT: Gabriel Milito.Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gonzalo Piovi o Rafael Delgado; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro; Mauro Formica, Facundo Farías y Alexis Castro. DT: Eduardo Domínguez.