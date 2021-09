Atlético sigue sin poder ganar: igualó 1-1 con Ferro en Alberdi

Atlético de Rafaela, que había tenido un auspicioso comienzo de partido y un ‘prolijo’ primer tiempo, sigue sin poder ganar en lo que va de la segunda rueda de la temporada 2021 de la Primera Nacional. De local, la ‘Crema’ igualó 1 a 1 con Ferro Carril Oeste en un partido válido por la 26ª fecha de la zona B.

Claudio Bieler, a los 9 minutos del primer tiempo, y luego de una buena jugada de Ayrton Portillo por derecha, puso en ventaja al elenco cremoso; mientras que en el complemento, a los 28 minutos, Tomás Molina, de cabeza, tras una gran asistencia de Hernán Grana, marcó el 1-1. Cinco minutos antes, se había ido expulsado Portillo en el local, tras recibir dos amarillas en menos de un minuto.

El gol del Taca llegó tras un error en la salida de Ferro en el medio campo, una mala entrega que el propio goleador albiceleste robó, descargó para Chimino y se fue a su lugar de confort: el área. Chimi jugó rápido para Parisi, éste para Portillo que con una buena acción personal y escalada por la banda derecha llegó a fondo y asistió con un centro preciso a Bieler, que metió un preciso remate para el 1 a 0.

En el complemento, una nueva pelota área complicó al fondo celeste. A los 28 minutos Hernán Grana metió un centro frontal para la aparición y el anticipo de Molina, que de cabeza, y con un Grinovero a mitad camino, estampo el 1 a 1.

El inicio de partido, el gol del Taca y el terreno que le cedió el rival y el correcto primer tiempo que hizo Atlético suponían otro final. Pero lo de siempre, restaban 45 minutos y todo podía cambiar. Y fue así. En el complemento los de Oeste se adelantaron en el terreno de juego, no cedieron tanto la pelota, marcaron diferencias, y aprovecharon al máximo el error del fondo albiceleste para encontrar la igualdad. A ese entonces el conjunto rafaelino ya jugaba con uno menos por la expulsión de Portillo, pero ese hombre de más no hacía la diferencia. Incluso luego del gol de Ferro, Grinovero evitó el segundo. Un nuevo pelotazo cruzado que sobró, en este caso a Calderara, la bajó Rodríguez que metió un tremendo remate desviado al córner por el juvenil de Atlético.

Atlético se fue quedando, desinflando. Soloa (que llegó a las 5 amarillas y se pierde el próximo) ya agotado no se podía seguir haciendo cargo de todo. A Bieler, también con un desgaste tremendo, le costaba sostenerla y hubo que defender. También lo pudo haber perdido ya que el rival jugó todo el complemento (y terminó) más entero, con más armas y argumentos que su rival.

El cómo ya hace rato que no se analiza y la búsqueda de esa victoria tan esperada es la única meta para Walter Otta y los suyos. Lejos de los puestos de reducido, aún con chances matemáticas pero con limitaciones futbolísticas que lo transforman en algo utópico, se intentará terminar lo más arriba posible en la tabla y clasificar a la próxima Copa Argentina.



OTROS PARTIDOS. ZONA A. Ayer: Chicago 1 – Gimnasia (Mza) 2. Jugaban: Mitre (SdE) vs Dep. Maipú. HOY: 15hs Estudiantes (BA) vs Agropecuario, 16.10hs (tv) Chacarita vs Estudiantes (RC), 18.10hs (tv) Alte. Brown vs Riestra. ZONA B. Ayer: Brown (A) 1 vs Güemes (SdE) 3, San Martín (SJ) 1 – Almagro 1. HOY: 15hs Barracas Central vs Gimnasia (J), 15hs Villa Dálmine vs Santamarina, 15.30hs Brown (PM) vs Dep. Morón.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Atlético de Rafaela: Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Fernando Piñero, Agustín Bravo y Roque Ramírez; Ayrton Portillo, Federico Recalde, Facundo Soloa y Guillermo Funes; Lautaro Parisi y Claudio Bieler. Suplentes: Pedro Bravo, Cristian González, Gonzalo Alassia, Jorge Molina y Enzo Avaro. DT: Walter Otta.



Ferro Carril Oeste: Marcelo Miño; Hernán Grana, Gabriel Díaz, Juan Ignacio Sills y Agustín Aleo; Federico Fattori; Emiliano Ellacopulos, Claudio Mosca y Gastón Moreyra; Gonzalo Rodríguez y Tomás Molina. Suplentes: Federico Costa, Matías Mariatti, Lucas Souto y Fernando Miranda. DT: Favio Orsi - Sergio Gómez



Gol en el primer tiempo: 9m Claudio Bieler (AR).

Gol en el segundo tiempo: 28m Tomás Molina (F).



Incidencia: 23m ST Expulsado Ayrton Portillo (AR), doble amarilla.

Amarillas: Brian Calderara, Agustín Bravo, Fernando Piñero, Claudio Bieler, Ayrton Portillo, Facundo Soloa (AR); Hernan Grana, Federico Fattori, Agustin Aleo (F).



Cambios: PT 13m David Gallardo x Moreyra (F), 33m Brian Calderara x Ramírez (AR). ST 12m Nicolás Gómez x Ellacopulos (F), 20m Matías Valdivia x Funes y Darío Rostagno x Parisi (AR), 33m Alex Luna x Recalde (AR), 41m Nahuel Maidana x Aleo y Victorio Ramis x Mosca (F)



Estadio: Monumental.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Asistentes: Nelson Leiva y Pascual Fernández.

Cuarto Árbitro: Maximiliano Macheroni.