La Provincia lanzó un fondo de inversión para apoyar a empresas de base científico tecnológicas

El gobernador Omar Perotti, junto al CEO de Bioceres SA, Federico Trucco, firmaron este jueves en Rosario el convenio marco de colaboración para la creación de SF500, un fondo de inversión pionero en el país para apoyar a empresas de base científico tecnológicas, con el que se espera aportar U$D 300 millones durante la próxima década. Además, el mandatario rubricó el decreto que crea el Consejo de Economía de Conocimiento.

En la oportunidad, Perotti destacó que “habrá algo diferente a partir de ahora, no porque sea fundacional, sino porque va a marcar un cambio cultural. A quienes creemos profundamente en la articulación entre lo público y lo privado nos desveló siempre la posibilidad de cómo el sector científico y tecnológico se vinculaba con las empresas y con el Estado en sus distintas formas; que el conocimiento no quedara atrapado y desvinculado del quehacer empresarial, de la generación de fuentes de trabajo. Y esto es lo que queremos hacer”, dijo el gobernador.

En ese marco, remarcó que “estoy convencido de que este sector se va a convertir en el que más facture, el que más divisas ingrese y el que más empleos genere”.

A continuación, en referencia al fondo de inversión, explicó que “nos da la posibilidad de que podamos retomar el nivel de inversión en infraestructura, en equipamiento, porque son las señales que requieren nuestros científicos. También, la señal que queremos dar desde el gobierno de la provincia es ser parte de un acuerdo integral, como gobierno provincial, como Estado, que trascienda nuestro período, hacia una instancia de mediano y largo plazo”, destacó Perotti.

Más adelante, el gobernador de la provincia valoró la importancia de “impulsar 500 startups como desafío, como meta; allí también estamos expresando la posibilidad de real de un Estado que asume un rol y logra exactitud. Resolviendo el tema del presente, pero con señales hacia el futuro”.

Asimismo, dirigiéndose al auditorio integrado por referentes del sector científico tecnológico, Perotti señaló que “deseo que quienes me sucedan sean mejores que yo y eso es lo que veo en ustedes, veo grandeza. Que aparezcan más empresas, más competidores, más actores, porque lo que estamos edificando es un valor central para nuestra sociedad”.

Finalmente, el mandatario santafesino subrayó que “no caben dudas que le estamos dando una señal muy importante a nuestra comunidad en momentos difíciles; le estamos transmitiendo la certeza de que hay futuro y que creemos profundamente en el futuro de la provincia de Santa Fe”.

NUEVAS HERRAMIENTAS DE FINANCIAMIENTO

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, resumió que “tenemos una trayectoria en materia de ciencia y tecnología que nos permite hoy sellar este gran acuerdo, consolidando el Consejo de la Economía del Conocimiento. Y también pensar un nuevo vehículo que invierta en ciencia y tecnología”. Y agregó que “triplicamos el presupuesto de ciencia y tecnología, y esto nos permitió tener nuevos instrumentos de financiamiento”. Luego, refiriéndose a la importancia de sumar valor para las exportaciones santafesinas, señaló que “el mundo en el 2050 también va a necesitar alimentos, para eso tenemos que ponernos a trabajar ahora y fijar nuevas producciones porque la demanda está cambiando”.

Por su parte, el CEO de Bioceres, FedericoTrucco, explicó que “SF500 es una forma de compartir la experiencia de Bioceres y facilitar que otros tengan un recorrido superador al nuestro. Queremos apoyar a equipos que encuentren estímulos creativos en los desafíos del mundo moderno. Para nosotros, es una enorme alegría ver un Estado que participe desde otro lugar haciendo extensivo al conjunto de la sociedad los beneficios de invertir en la revolución de las ciencias de la vida”.

A su turno, el director y socio fundador de Terragene, Esteban Lombardía, indicó que “por fin estamos entendiendo que la ciencia puede dar valor a nuestra economía, generar un sistema económico genuino, sustentable. La política no puede oponerse a la ciencia, no podemos seguir pensando modelos que no incluyan a la ciencia como generador de valor”.

FONDO DE INVERSIÓN

SF500 será un fondo de inversión con el que se espera aportar U$D 300 millones durante la próxima década para la promoción de startups con “altura inventiva”. Integrará fondos públicos y privados, y apunta a retroalimentar la ciencia del futuro. Una iniciativa pionera en el país que busca facilitar el nacimiento de las próximas 500 startups de base científica-tecnológica de Argentina en los próximos 10 años, e impulsar una transformación cultural que favorezca el diálogo entre la ciencia, las empresas y el Estado.

Asimismo, el objetivo del Consejo de Economía del Conocimiento es convertirse en un espacio de articulación y colaboración público-privada, que genere consensos y lleve adelante iniciativas, para posicionar a Santa Fe como referente en conocimiento y talento.

Este Consejo generará proyectos específicos sobre los ejes definidos en conjunto: Ecosistema y Gobernanza; Financiamiento y posicionamiento; Infraestructura y equipamiento; Talento; Marco Normativo y clima de negocios y Adopción tecnológica.

Del evento participaron también el cofundador y presidente de Agrofy, Alejandro Larosa; y el representante de la Comisión de Innovación en Bolsa de Comercio de Rosario, Diego Viruega. Estuvieron presentes, además, referentes del ecosistema de innovación, aceleradoras, incubadoras, centros y polos tecnológicos, municipios e instituciones académicas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe como la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rafaela y Universidad Austral.