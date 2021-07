Las Leonas se impusieron ante Japón y sumaron su tercera victoria

La Selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, consiguió este jueves su tercera victoria consecutiva en el grupo B de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al superar ajustadamente a Japón por 2-1 y acomodarse en la tabla de posiciones de cara a los cruces de cuartos de final.

Un arrastrada desde un córner corto ejecutada por Agustina Gorzelany, que anotó su tercer gol consecutivo, abrió el encuentro para Las Leonas en el primer cuarto, pero después de una jugada sucia con una serie de rebotes dentro del área, las locales pudieron igualar en el segundo parcial.

El gol de la victoria llegó a través de "Majo" Granatto, quien recibió un centro atrás perfecto de Delfina Merino justo cuando sonaba la chicharra del tercer cuarto, un momento importantísimo por los nervios que podían venir.

¡Ganaron Las Leonas 🦁🇦🇷! Con goles de Agustina Gorzelany y Majo Granatto, derrotaron a Japón 🇯🇵 por 2 a 1 en la cuarta fecha de los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020 pic.twitter.com/3Chxl9Wdrx — Leonas Hockey ARG (@LeonasHockeyARG) July 29, 2021



De esta forma, Las Leonas, ya clasificadas a cuartos de final, incluso todavía tienen la posibilidad de ganar el grupo B luego de aquel paso en falso del debut ante Nueva Zelanda (0-3) y de reencauzar su rumbo con victorias sobre España (3-0) y China (3-2).

La definición será este viernes desde las 23:45 contra Australia, las líderes, donde deberá conseguir un triunfo para ganar la zona y esperar un mejor cruce de cuartos de final.

El inicio del partido invitó a pensar en una jornada tranquila. O, al menos, a pensar que el partido no ofrecería mayores inconvenientes. Argentina era un equipo punzante, agresivo y vertical que buscó como una obsesión el área rival desde el minuto inicial. Y al minuto nomás María José Granatto forzó el primer corner corto que no pudo aprovechar. Pero las sensaciones eran las mejores.

Hasta que a los 10 minutos Agustina Gorzelany arrastró abajo a la izquierda en un nuevo fijo y puso la ventaja parcial de 1-0. Sin embargo, ahí el ganador se quedó en su ritmo, levantó el pie del acelerador, entró en una actitud pasiva y Japón, con poco, comenzó a equilibrar las acciones hasta que a los 19 minutos Kanon Mori marcó el empate luego de que la defensa no lograra despejar una bocha en el círculo.

Después de la "siesta" de ese segundo cuarto, profundizada además por la velocidad de las adversarias y un par de tarjetas verdes propias, Argentina volvió a ser protagonista y sus delanteras tuvieron una mayor participación. Así empezaron a repetirse los fijos aunque ahí también se exhibió la falta de efectividad en ese rubro. Tanto que Argentina terminó con 10 cortos a favor pero apenas con un gol (el de Gorzelany) por esa vía.

A los 5 minutos del complemento aquella mejoría de los atacantes se vio cristalizada en el tanto decisivo. Alonso buscó el área, Jankunas dejó pasar la pelota por entre sus piernas, Merino la controló y con un pase de revés y de "memoria" la encontró a María José Granatto, que tuvo su bautismo de gol en Tokio 2020.

De ahí en más el objetivo fue controlar a las japonesas. Para eso Argentina hizo lo más inteligente: se defendió con la bocha y aumentó su porcentaje de posesión (terminó con un 56 por ciento en ese rubro). Pasó algún susto sobre el final cuando el técnico español Arnau Creus sacó a la arquera Asai para tener una jugadora más de campo y, de pronto, Nomura quedó mano a mano con Succi, que respondió rápido y bien, pero el equipo nacional terminó ofreciendo una mejor imagen para mirar el futuro con los ojos más optimistas.

Mientras España superó a China por 2 a 0, Argentina cerrará su participación en la fase de grupos ante Australia este viernes a las 23.45 con la posibilidad, incluso, de quedar primera. El objetivo de los cuartos de final ya se cumplió. Ahora hay que ir por más.

Argentina formó con Belen Succi; Valentina Costa Biondi, Agustina Gorzelany, Noel Barrionuevo; Eugenia Trinchinetti, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Sofía Toccalino; María José Granatto, Julieta Jankunas y Delfina Merino. Luego ingresaron Raposo, Victoria Granatto, Micaela Retegui, Sánchez Moccia y Albertarrio.