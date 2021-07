Victoria de Romitelli en Cancún

Germán Romitelli fue ganador este domingo de un torneo internacional de tiro práctico realizado durante el fin de semana en Cancún, México. En las instalaciones del Club de Tiro Palo Seco, el rafaelino se impuso en la competencia de la categoría Producción del "Cancún Open" con una buena ventaja sobre quienes le siguieron en la clasificación final.

Fueron aproximadamente 300 disparos, en ocho pistas, y se dieron cita unos 200 competidores. Cabe mencionar que el tirador de nuestra ciudad estuvo previamente brindando unas clínicas, tal como sucede con frecuencia cuando viaja al exterior, algo que lamentablemente no ha sido sencillo realizar en los últimos meses debido a las restricciones para los vuelos internacionales. De hecho, apenas una semana antes de su realización pudo obtener un pasaje.

Cabe mencionar que el campeón Panamericano y Latinoamericano, no tendrá nuevamente este año el principal objetivo que era el Mundial de Tailandia, ya que -como el año pasado- se suspendió por la pandemia.

La clasificación final, en los primeros puestos, fue la siguiente en Cancún: 1) Germán Romitelli 160.08 (100%); 2) G. Moreira 172.93 (85.99 %); 3) E. Lee 187.41; 4) N. Ruggiero 193.28 y 5) C. Durán 203.4.

Romitelli destacó la muy buena organización del evento y que lo realizado por los anfitriones seguramente permitirá la continuidad de torneos IPSC en ese territorio durante los próximos años.