Empataron Perú y Ecuador

Ecuador igualó ayer por 2 a 2 con Perú tras no poder sostener una ventaja de dos goles y complicó su futuro en la Copa América, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B disputado en el estadio "Olímpico" de Goiana. El elenco dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro pasó al frente a los 23 minutos del primer tiempo con un gol en contra de su propia valla de Renato Tapia, mientras que Ayrton Preciado estiró la diferencia a los 48 minutos de la misma etapa. Sin embargo, el Perú del "Tigre" Ricardo Gareca reaccionó en el complemento y descontó a los 3 minutos de la mano de Gianluca Lapadula, y a los 8 fue André Carrillo el encargado de sellar el empate, que finalmente fue el resultado definitivo pese a que tuvo chances claras para ganarlo.

Con este resultado, la clasificación de Ecuador a los cuartos de final de la Copa América pende de un hilo, dado que suma dos puntos en el Grupo B y el próximo rival, en la última fecha de la fase inicial, será el duro Brasil. El local jugaba al cierre de nuestra edición ante Colombia.

Este jueves se jugará la penúltima fecha de la Zona A con estos partidos: a las 18 Uruguay vs. Bolivia, en Cuiabá; y a las 21 Chile vs. Paraguay, en Brasilia. Queda libre Argentina.



EUROCOPA CERRO LA FASE DE GRUPOS

España goleó 5 a 0 a Eslovaquia para clasificar segundo y Suecia le ganó 3 a 2 a Polonia en el cierre del Grupo E, mientras que en el cierre del grupo F fueron empate 2 a 2 Portugal con Francia y Alemania ante Hungría.

Al definirse los equipos que siguen en carrera en la Eurocopa, el duelo que se destaca es entre ingleses y alemanes, que se disputará el martes 29 a las 13, mismo día que lo harán Suecia frente a Ucrania, desde las 16. Los octavos de final comenzarán el sábado con Gales contra Dinamarca, y luego Italia frente a Austria, mientras que el domingo Holanda chocará con República Checa y posteriormente Bélgica lo hará con Portugal. La jornada del lunes tendrá un tremendo enfrentamiento entre Croacia y España, y cerrará con Francia frente a Suiza.