Victorias de Portugal y Francia

En un partido entre candidatos, Francia -actual campeón del mundo- se impuso ante Alemania, por 1 a 0, en el debut de ambos seleccionados en el Grupo F de la Eurocopa.El partido se disputó en el estadio "Allianz Arena" de Munich y el único gol fue marcado por el alemán Mats Hummels, en contra de su valla, a los 20' del primer tiempo.Previamente, el representativo de Portugal, vigente campeón de la Eurocopa, le ganó por un categórico 3 a 0 a la selección de Hungría, también en el marco del Grupo F, con dos anotaciones de Cristiano Ronaldo -uno de penal- y la restante de Raphaël Guerreiro.Hoy tendrá continuidad la fase preliminar con estos partidos, en horarios de nuestro país:Finlandia vs. Rusia (Grupo B, en San Petersburgo, Rusia);Turquía vs. Gales (Grupo A, en Bakú, Azerbaiyán) yItalia vs. Suiza (Grupo A, en Roma, Italia).El argentino Fernando Rapallini dirigirá mañana el duelo entre Ucrania y Macedonia del Norte, por la segunda fecha de la Eurocopa, en Bucarest, teniendo como asistentes a Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá.Ucrania y Macedonia del Norte, que perdieron en sus debuts ante Países Bajos y Austria respectivamente, jugarán desde las 10:00 (hora argentina) en el estadio "National Arena" de Bucarest, la capital de Rumania.