Avanza la obra de mejora de bicisendas en barrio 9 de Julio

La obra de 2500 metros de bicisendas que se está llevando adelante en calles Perú y Lisandro de la Torre del barrio 9 de Julio, responde al proyecto de mejora que la Municipalidad de Rafaela lleva adelante en relación a la construcción de vías exclusivas para ciclistas dentro del ejido urbano.

El intendente, Luis Castellano, señaló: “Cuando creamos la Secretaría de Ambiente y Movilidad, empezamos a trabajar en todo el plan que tiene que ver con generar una ciudad sustentable, con espacios públicos de calidad y accesibles para todos y todas, donde el peatón y la bicicleta sean parte de la movilidad de la ciudad. Todo es parte de una gestión con el gobierno provincial y nacional, que respaldan, acompañan y nos permiten este tipo de obras. Favoreciendo también la generación de empleo verde, no solo en hombres, sino también en las mujeres de la ciudad que forman parte de las cooperativas y que encuentran en estos espacios un rol fundamental y oportunidades laborales”.

María Paz Caruso, destacó: "La obra ya se puso en marcha y avanza según el plan estipulado. Es una iniciativa que promueve la movilidad sustentable y el uso de la bici como medio de transporte en la ciudad. Este ciclocarril tiene varios años de ejecución y era fundamental realizar tareas de mantenimiento, una vez ejecutada esta nueva obra contará con mayores medidas de seguridad para la circulación de quienes lo utilicen".

Beatriz Toledo, integrante del equipo de trabajo, marcó: "Durante la pandemia, la cuestión laboral se complicó demasiado; así que esta es una gran oportunidad que me dieron. Es un recurso más que entra en casa y que realmente necesitábamos. No tenía mucha experiencia en el rubro, pero estoy aprendiendo y aprovechando a sumar conocimientos".



PROYECTO INTEGRAL

La ejecución de la obra está a cargo de la Cooperativa Frente para el Trabajo Limitada y de un equipo de 4 profesionales responsables de liderar el proyecto mientras dura la ejecución. Entre las tareas previstas se destacan la pintura de cordones, la instalación de cartelería, la pintura termoplástica de señalización, la colocación de separadores físicos y mobiliario urbano. También, las rampas de hormigón texturizado con losetas podotáctiles en su perímetro que sirven para que personas con discapacidad visual puedan interpretar rápidamente, zonas de tránsito seguro y cruces peatonales.



TRABAJO ARTICULADO

Es importante recordar que la inversión proviene del Programa de Mejoramiento de Infraestructura Federal para el Desarrollo Sostenible (MIF) del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Esta iniciativa diseñada con un enfoque integral y estratégico, busca acompañar la materialización de obras a partir de la creación de empleo, la protección ambiental y el desarrollo integral local; cabe destacar que la semana pasada la obra fue auditada por Nación.

Hace más de un año el municipio, a través de la Secretaría de Ambiente y Movilidad y la coordinación de Empleo de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación comenzaron con la presentación del proyecto para poder acceder a estos fondos. La asistencia al proyecto se realiza a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). También acompañan la Subsecretaría de Planificación Estratégica y la Subsecretaría de Obras Públicas del Gobierno de Santa Fe. De esta manera, la ciudad suma espacios para que los ciclistas cuenten con lugares de circulación seguros, a partir de la articulación con los gobiernos provinciales y nacionales.