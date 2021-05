Va por el primer triunfo Deportes 09 de mayo de 2021 Redacción Por FEDERAL A, UNION

FOTO DEPRO EL ULTIMO./ El Bicho Verde viene de empatar en Entre Ríos.

Unión de Sunchales recibirá este domingo desde las 15.30 a Defensores de Villa Ramallo, en uno de los partidos correspondientes a la quinta fecha de la Zona B del torneo Federal A. El arbitraje en el predio de la Av. Belgrano estará a cargo de Alvaro Carranza, de Villa María.

El conjunto albiverde suma tres empates y una derrota en el presente torneo, y todavía no conoce el triunfo. Si se suma el mini torneo de 2020, son 8 partidos sin conocer la victoria desde el regreso a la dirección técnica de Adrián Tosetto y 10 en la categoría. Su rival, por contrapartida, tiene 7 puntos y ya quedó libre.

Los jugadores del Bicho Verde convocados para este domingo son los siguientes; Agustín Aylagas, Leonardo Torres, Agustín Alberione, Matías Rojo, Tomás Attis, Franco Semino, Daniel Abello, Nicolás Canavesio, Gian Franco Baier, Tomás Federico, Jonatan Pais, Ricardo Villar, Diego López, Denis Straqualursi, Jonatan Medina, Mauro Ponce de León, Adrián Rodríguez y Cristian Sánchez.

La fecha comenzó ayer, con el empate sin goles entre Crucero del Norte y Defensores de Pronunciamiento.



RESTO DE LA FECHA

Hoy también jugarán: a las 15.30 Racing de Córdoba vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Guillermo González); Douglas Haig de Pergamino vs. Boca Unidos de Corrientes (Gastón Brizuela Monzón); a las 15.45 Chaco For Ever vs. Sarmiento de Resistencia (Nelson Bejas); a las 16 Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Juventud de Gualeguaychú (César Ceballos); a las 16.30 Central Norte de Salta vs. Sp. Belgrano de San Francisco (Adrián Franklin). Libre: Sportivo Las Parejas.