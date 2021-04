Para Atlético, llegan buenas noticias desde Avellaneda Deportes 01 de abril de 2021 Redacción Por El presidente de Racing, Víctor Blanco, reconoció que en diciembre próximo harán uso de la opción de compra que tienen por Copetti. Así, a la ‘Crema’ le entrarían 1.500.000 dólares.

FOTO ARCHIVO GRAN PRESENTE. / El chaqueño Enzo Copetti, se transformó en la nueva figura de Racing.

Atlético de Rafaela tiene la cabeza puesta en lo que será la presentación de este sábado ante Defensores de Belgrano por la fecha 4 de la zona B de la Primera Nacional, encuentro que comenzará a las 16hs, será dirigido por Mario Ejarque y se disputará en el Monumental.

Si bien el comienzo de la ‘Crema’ en esta temporada 2021 no fue el esperado, si bien apenas sumó 2 de 9, aún debe mejorar muchísimo desde lo futbolístico y eso es lo más preocupante, en la tarde de ayer hubo una noticia que alegró a todos por Alberdi, principalmente a sus dirigentes, que vienen haciendo ‘malabares’ para afrontar el duro ‘campeonato económico’ que siempre juega el equipo albiceleste.

Enzo Copetti fue cedido a Racing hasta diciembre, con un cargo de 100.000 dólares y una opción de compra de 1.500.000 de dólares. El delantero de 25 años la viene rompiendo en cada presentación de la ‘Academia’, se transformó en pieza clave del equipo de Juan Antonio Pizzi y ayer, en declaraciones a radio Colonia AM 550 con Marcelo Benedetto, el presidente del elenco de Avellaneda, Víctor Blanco, reconoció que comprarán a Copetti.

“Tenemos una gran relación con Rafaela, luego de un gran trabajo de Rubén (Capria) y el técnico decidimos traer a Copetti. Queremos comprarlo cuando corresponda y hacer uso de la opción”, indicó el directivo.

El gran campeonato que tuvo con Atlético, en esas siete fechas en las cuales el equipo de Walter Otta fue protagonista y peleo los dos ascensos que hubo en juego, le abrieron las puertas para llegar a Racing. Una apuesta que muchos comparan con la que se había realizado en su momento por Gustavo Bou, en el 2014.

Copetti tuvo su debut en la Academia en la fecha 2 ante Aldosivi, siendo clave para el empate 2-2 final, incluso anotando un gol. Desde entonces es titular indiscutido. Lleva 9 juegos y ya marcó 3 goles.

Existen sondeos de equipos de Brasil y Europa por Copetti. En Racing indican que no piensan en el más allá, pretenden disfrutarlo en este 2021 y comprarlo en diciembre, para recién ahí evaluar los distintos escenarios. “Enzo es un toro, va a todas con una fuerza terrible. Tiene potencia y facilidad para el gol. Lo conocía desde antes porque somos pocos los jugadores nacidos en Chaco que jugamos en Primera. Me va a tocar enfrentarlo en un par de fechas y va a ser un lindo duelo”, señaló Juan Manuel Insaurralde, una de las figuras de Independiente que jugará el sábado 10 el clásico de Avellaneda en el Cilindro.

Enzo recién llega jugados 663 minutos con la camiseta de Racing y ya se ganó el cariño de todos por su entrega, sus goles y potencia. Le ven cosas de Lautaro Martínez y de Bou. Por eso no dudan y lo van a comprar a fin de año, algo que sin dudas en Atlético de Rafaela se celebra y se espera poder concretar para acomodar los números.