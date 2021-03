River lo perdió en el final Deportes 09 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Un tremendo golazo de Gabriel Florentín en el último minuto dejó a River sin nada, ya que Argentinos Juniors le ganó por 1 a 0, en el encuentro que cerró la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. El joven surgido de las divisiones inferiores del conjunto de La Paternal clavó un tremendo remate desde afuera del área que se coló en el ángulo superior izquierdo de Franco Armani, quien se arrojó pero no alcanzó a sacarla.

Este fue el primer triunfo del "bicho" en el certamen y River sumó su segunda caída, justo en la semana previa del Superclásico que el domingo jugará contra Boca en el estadio "La Bombonera". El "millonario" salió decidido a buscar el resultado y a los 6 minutos Casco estrelló un remate en el travesaño, y luego no lo supo definir. Argentinos apostó a los pelotazos para Avalos y la velocidad de Hauche, quien a los 8 remató y Armani logró contener el balón que tenía destino de red.

Para la segunda mitad Gallardo metió mano al banco de suplentes y en el entretiempo hizo tres cambios y mandó a Maidana, Palavecino y Borré, para poder darle más solidez defensiva y agresividad ofensiva. Borré estrelló un cabezazo en el poste derecho de Chaves.

Con una jugada aislada de Florentín, la visita se llevó un triunfo inesperado y necesitado, ya que el remate del joven mediocampista -utiliza la camiseta 10 que hizo brillar Diego Maradona-, se coló por sobre la humanidad de Armani. Los minutos finales encontró a River desesperado, sin ideas y Argentinos logró aguantarlo para llevarse los tres puntos.

Se suma Montiel: el defensor Gonzalo Montiel superó el cuadro de mononucleosis que lo aquejaba y hoy regresará a las prácticas en el River Camp donde comenzará a entrenarse en forma liviana, pero no llegará en óptimas condiciones al Superclásico del próximo domingo frente a Boca. El futbolista había sido diagnosticado con la citada enfermedad el pasado 24 febrero y se estimaba que iba a estar al menos tres semanas sin poder jugar.