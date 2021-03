Habló Banegas, uno de los asistentes Deportes 02 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Uno de los integrantes de la terna arbitral de San Pedro hizo declaraciones en su ciudad. El portal La Opinión mencionó que el asistente Santiago Banegas hizo referencia a las agresiones: "me pegaron un par de trompadas y patadas en la clavícula izquierda, patadas en el brazo. Tengo raspones de la mismas patadas. Si hubiese habido público era peor”.

Este asistente cumple 46 años en 2021(se puede dirigir hasta los 45) y por eso quizás el domingo pudo haber sido su último partido en Regionales.

“Fue todo contra mío. Todo empezó por una falta que para mí no fue y para ellos sí, una falta que se tira el jugador al perderla contra el defensor, no fue nada. Siguieron jugando y después reaccionaron de esta forma”, aseguró, seguramente sin ponerse colorado.

En estas declaraciones, Banegas también confirmó sus problemas de visión. Afirmó sobre la jugada del penal que para él fue infracción porque "le pegó una patada en el pie cuando fue a patear. En el 2 a 1, el lateral derecho pegó una patada y fue bien expulsado también”.