Se sorteó el fixture de Primera A Deportes 24 de febrero de 2021 Redacción Por El Apertura comenzará el próximo 21 de marzo. La Primera B, una semana después, pero aún no sorteó su programa de partidos.

FOTO ARCHIVO SE VIENE EL FÚTBOL. / La Liga Rafaelina ya tiene su programa para la temporada 2021.

¡Habemos fixture! En la reunión del Consejo Directivo que tuvo lugar en la noche de ayer en la sede del club Sportivo Norte se llevó a cabo, entre los puntos más destacados, el sorteo del fixture del torneo oficial temporada 2021 de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

El Apertura estará comenzando el próximo 21 de marzo y si bien los puntos de los promedios seguirán corriendo, no habrá descensos. El reglamento será el mismo que se había estipulado para el 2020, que no se pudo jugar debido a la pandemia de coronavirus.

En lo que respecta a la Primera B, el sorteo del fixture aún no se realizará ya que se espera saber si finalmente el club CICLES de Sunchales se suma a la Liga o no.

La próxima reunión del CD quedó confirmada para el martes próximo en sede de Ferrocarril del Estado.



LAS PRIMERAS FECHAS

A continuación, las dos primeras fechas del Apertura de la Primera A: Florida de Clucellas vs Brown San Vicente, 9 de Julio vs Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Tacural, Talleres de María Juana vs Peñarol, Arg. Quilmes vs Deportivo Aldao, Dep. Libertad vs Ben Hur, Bochazo vs Dep. Ramona.

En la fecha 2 jugarán: Bochazo vs Florida de Clucellas, Dep. Ramona vs Dep. Libertad, Ben Hur vs Arg. Quilmes, Dep. Aldao vs Talleres María Juana, Peñarol vs Ferrocarril del Estado, Dep. Tacural vs Atlético de Rafaela, Sportivo Norte vs 9 de Julio, Unión de Sunchales vs Brown San Vicente.

En el arranque se enfrentarán en el clásico Peñarol y Ferro, y el resto de los encuentros ‘especiales’ se jugarán de la siguiente forma: Ben Hur vs 9 de Julio (fecha 6), Sportivo Norte vs Argentino Quilmes y 9 de Julio vs Atlético de Rafaela (fecha 13), Peñarol vs Argentino Quilmes (fecha 15).



INFERIORES

En lo referido a Inferiores, la Primera A jugará el torneo Apertura y Clausura, que comenzará el próximo 27 de marzo y conocerá su fixture el miércoles 3 de marzo. En la Primera B, que aún no definió su reglamento, se determinó que los torneos comiencen el 27 de marzo. Vale mencionar que tanto en el principal grupo liguista como en la zona, se jugará sin policías en las canchas.



FEMENINO

El torneo de Liga Rafaelina comenzará en el mes de Abril con el Apertura. Además se realizará un torneo preparación en marzo, de fútbol 7, en los clubes 9 de Julio y Libertad de Sunchales.