Quilmes eliminó al Sojero y podría ser rival de la Crema Deportes 19 de enero de 2021 Redacción Por Con gol de Pavone el Cervecero le ganó a Agropecuario. Ahora irá con Defensores de Belgrano, mañana, si le gana, será el rival de Atlético de Rafaela, el próximo domingo.

En el último partido por la primera jornada del reducido por el segundo ascenso que otorga la Primera Nacional, Quilmes venció ayer a Agropecuario por 1-0 con el gol de Mariano Pavone. El Cervecero es el último equipo en pasar a la próxima ronda del certamen, donde enfrentará a Defensores de Belgrano. Dicho encuentro se jugará el jueves a las 21.30hs, en el estadio de Estudiantes de Caseros.

Y ahora, Atlético de Rafaela tiene un panorama algo más claro. Si Quilmes le gana al Dragón, en cuartos de final, será rival de la "Crema", el próximo domingo 24. De lo contrario, se abren diferentes posibilidades y el rival del equipo de Walter Otta podría ser San Martín de San Juan, Ferro, Riestra o Morón.

El conjunto dirigido por Facundo Sava debía enfrentar a los de Carlos Casares el domingo por la noche, pero una falla eléctrica en el estadio de Atlanta impidió que se lleve a cabo. Por ende fue reprogramado para ayer por la tarde.



En un primer tiempo de pocas acciones, quien estuvo cerca de romper el empate fue Quilmes. Con pocas jugadas, los de Sava pusieron en aprietos al Sojero, pero una definición en offside determinó que el marcador en el entretiempo permanezca en cero.

Ya en la segunda parte, el conjunto de la Provincia de Buenos Aires volvió a ser más incisivo que su rival y de una vez por todas, logró abrir el marcador con su emblema. A los 26 minutos, Mariano Pavone puso un zurdazo que se clavó al lado del palo derecho de Martín Perafán.

Con esta victoria, el Cervecero se mantiene con vida en el reducido por el segundo ascenso a Primera División. En la próxima instancia deberán enfrentar a Defensores de Belgrano, que superó a Instituto por 2-0.



LOS CRUCES



De esta forma así quedaron los cruces de la próxima instancia:

Jueves 21/01: 17.10hs Estudiantes BA vs San Martín San Juan (en Atlanta), 19.20 hs. Atlanta vs Ferro (en Platense), 21.30hs Defensores de Belgrano vs Quilmes (en Estudiantes BA). Por confirmar horario y estadio: Morón vs Riestra.