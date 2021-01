Una semana clave Deportes 18 de enero de 2021 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

FOTO PRENSA BEN HUR FORMACION. Los titulares de la BH frente a ADIUR.

Poco tiempo para festejar en un caso y para lamentarse en el otro. El Regional Amateur que estuvo casi 10 meses parado, en esta semana determinará muy posiblemente las chances de Ben Hur y 9 de Julio para pasar de ronda.

El Lobo le ganó, como lo necesitaba, el sábado a ADIUR por 2 a 0 y de tal modo consiguió la recuperación imprescindible para viajar el miércoles al duelo con Carcarañá. Más allá de sus altibajos en el rendimiento, el equipo de Carlos Trullet con los goles de Diego Nuñez y Facundo Hang, encontró la dosis de confianza para ir a buscar dar el golpe ante el líder con puntaje ideal de la Zona 1 en la Región Litoral Sur.

De cara a ese encuentro fundamental, el DT puede contar con Martín Zbrun (cumplió la fecha de suspensión), mientras que habrá que seguir la evolución de Joaquín Castellano, que salió por una contractura en el izquiotibial ante los rosarinos. Ayer a la mañana hubo entrenamiento regenerativo, mientras que hoy y mañana el plantel entrenará por la tarde.

Cabe recordar que el cotejo se iniciará a las 19 (la delegación rafaelina partirá a las 14.15 a Cañada de Gómez) y será dirigido por Jonatan Mapelli, de Rosario. Un triunfo dejaría bien parado a la BH, un empate lo mantendría con vida, mientras que una derrota prácticamente lo eliminaría.



REPONERSE RAPIDO

Por el lado de 9 de Julio, el 4 a 0 recibido frente a "Cremería" sin dudas ha sido un duro golpe, sobre todo por las cifras de la derrota. No obstante, tiene la chance el miércoles a las 18 en el "Germán Soltermam", de volver a encaminar sus aspiraciones si derrota a ADIUR. Dirigirá Edison Sada, de San Jorge.

El técnico Gustavo Giorgi podrá contar nuevamente con el marcador central Francisco Araya, que cumplió la fecha de suspensión, aunque no podrá estar Damián Maciel que fue expulsado. No obstante, había entrado desde el banco el sábado.



EL DOMINGO, CLASICO

Como decíamos, es una semana clave porque además el domingo volverán a enfrentarse Ben Hur y 9 de Julio, esta vez en el estadio "Néstor Zenklusen". Si bien ambos todavía estarán con chances al margen de los resultados del miércoles, saben que con resultados positivos entre semana sus aspiraciones serán mucho mayores.