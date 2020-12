Se presentaron 16 ofertas para construir el edificio central del campus de la UNRaf Locales 19 de diciembre de 2020 Redacción Por El Rector, Dr. Rubén Ascúa, encabezó el acto administrativo que fue transmitido por internet debido al distanciamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid 19. Se presentaron 16 ofertas. La obra licitada tendrá 4000 m2 que, sumada al primer edificio en construcción, permitirá a esta Universidad Pública realizar todas sus actividades en instalaciones propias con condiciones óptimas para la excelencia académica.

FOTO PRENSA UNRAF LICITACION. El Rector, Dr. Rubén Ascúa, encabezó la apertura de ofertas para la construcción del segundo edificio del Campus de la UNRaf, cuatro veces más grande que el primero.

Mientras el primer edificio de laboratorios presenta un importante avance de obra cercano al 95%, la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) dio ayer un nuevo paso en la gestión para la construcción del segundo edificio de su Campus Universitario, que estará destinado fundamentalmente a aulas equipadas para recibir a 1.800 estudiantes. Esto representa un nuevo hecho histórico para esta Universidad Pública que vive un intenso crecimiento a seis años de su creación en diciembre de 2014 con base en el proyecto elaborado por el entonces Diputado Nacional y actual Gobernador de Santa Fe, Mg. Omar Perotti.

El acto se realizó a las 12 hs en la actual sede de esta Universidad Pública, ante la presencia del Rector, Dr. Rubén Ascúa; el Secretario Administrativo, CPN Héctor Michelluti; la Directora de Compras y Contrataciones, Lic. Sofía Bocco, la integrante del equipo administrativo, Tec. Paula Weder y la Escribana Pública, Jorgelina Basano. Fue transmitido en vivo por las plataformas Zoom y Youtube, adaptándose a la normativa vigente establecida en el marco del distanciamiento social por la pandemia de COVID 19.

Previamente, el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Educación, impulsaron el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, a través de un convenio del Gobierno Nacional con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). De esta manera, la UNRaf realizó el llamado a Licitación Pública Internacional para la ejecución de la obra en el predio de 10 ha sobre Ruta Nacional 34.

Así, se presentaron a esta Licitación Internacional las siguientes empresas:

- Riva SAIICFA

- Epreco SRL

- Gecompe SRL

- Maco Unión Transitoria

- Werk Constructora SRL Del Sol Constructora SA Unión Transitoria UNRaf

- Coirini SA

- Pecam SA

- AMG Obras Civiles SA- Pilatti SA- Consorcio de Cooperación

- Pirámide Constructora SA

- Depaoli y Trosce Constructora SRL

- Tecsa SA

- VFM SA

- Dyscon SA

- Dinale SA

- Menara Construcciones SA

- Cocyar SA

Según se detalló en dicho llamado publicado en el Boletín Oficial, el presupuesto de la obra es de $315.882.405 (mes base Abril 2020) con un plazo de ejecución de 480 días. El edificio a construir tendrá unos 4000 m2 de superficie total, cuatro veces más grande que el primer edificio de laboratorios que ya está en construcción. El proyecto contará con una planta baja y dos pisos, que albergarán 29 aulas taller, oficinas y un espacio de usos múltiples. Esto permitirá a la UNRaf realizar íntegramente sus actividades académicas en instalaciones propias lo que significará en salto cualitativo en su vida institucional.

Por otro lado, el 16 de diciembre de este año, se adjudicó la obra correspondiente a la Licitación Pública N°02/2020 “Obra Frente Ingreso a Campus de la UNRaf” con un presupuesto oficial de $17.980.169,38 cuya apertura de ofertas se realizó el 24 de septiembre del corriente. En este llamado a licitación se presentaron 4 ofertas pertenecientes a las firmas RC IN S.R.L., Menara Construcciones S.A., Juan Pablo Martinazzo y Dyscon S.A., resultando esta última la adjudicataria.

La obra del Campus en su totalidad, es una de las más importantes de la historia de Rafaela y la Región por su envergadura arquitectónica y por su proyección institucional. Tanto el edificio en marcha como el nuevo proyecto no son obras pensadas de manera aislada sino que se desarrollan siguiendo los lineamientos generales de un Masterplan que fue elaborado en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) como parte de un convenio marco de cooperación. Esa Universidad cuenta con una reconocida trayectoria en la elaboración de proyectos de infraestructura universitaria a través de una gerencia especializada en este tipo de proyectos.

Una de las líneas conductoras del proyecto integral del Campus es que todos los edificios tendrán un diseño ambientalmente consciente cuyo objetivo es la minimización de los efectos negativos sobre el medioambiente, enfocándose principalmente en la reducción del consumo de las energías no renovables, la disminución de las emisiones de gases responsables del efecto invernadero y el uso eficiente del agua, buscando un ahorro de aproximadamente 30% de los consumos de energía, agua y costos operativos. Por esto, tanto el primer como el segundo edificio proyectado incluyen plantas de paneles fotovoltaicos y un sistema de recuperación de agua de lluvia y almacenamiento en reservorios que permitirá su utilización para distintos fines.