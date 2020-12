UAR levantó la sanción a los tres jugadores Deportes 03 de diciembre de 2020 Redacción Por Matera, que ahora podrá ser nuevamente el capitán, Petti y Socino podrán jugar ante Australia este sábado. El respaldo del ambiente hizo retroceder a la Unión Argentina en su decisión.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) decidió levantar ayer las sanciones a los tres integrantes de la Selección argentina, Los Pumas, Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, tras los polémicos tuits con dichos racistas y discriminatorias que publicaron años atrás. Por ese motivo los tres jugadores podrán estar este sábado próximo en el partido ante Australia por la última fecha del torneo Tres Naciones que se juega en ese país.

La sanción de la UAR contra los tres jugadores había sido de manera "indefinida", e incluso le sacó la capitanía a Matera, pero en realidad la suspensión solo duró dos días.

Los motivos que tuvieron los dirigentes de la UAR, aunque no fue señalado de manera oficial, fue el fuerte apoyo que todo el ambiente del rugby, actuales jugadores y ex integrantes del equipo nacional, hicieron en favor de Matera, Petti y Socino.

Los Pumas quedaron expuestos tras el discreto homenaje que le hicieron a la memoria de Diego Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre en Tigre, cuando enfrentaron a los All Blacks. El equipo neozelandés le rindió el "haka" (su tradicional ceremonia) a Maradona, mientras que el conjunto argentino solo lució una cinta negra, en señal de luto, en el brazo izquierdo.

Las críticas en las redes sociales a los jugadores argentinos por el escaso homenaje al "Diez", recibió la justificación de los dirigentes, y dos días más tarde el plantel pidió disculpas públicas. Sin embargo, unos tuits publicados hacía más de 8 años en las redes sociales de Matera, Petti y Socino, con dichos disciminatorios y xenófobos, fueron repudiaoos por los usuarios.

Ante esto la dirigencia de la UAR decidió sancionarlos de manera "indefinida", por lo que no iban a poder estar ante Australia e incluso sus compañeros esbozaron su disconformidad con la resolución y hasta se pensó en que no se presentarían ante los Wallabies.



APOYO DE LOS CLUBES

Los clubes en los que se formaron dos de ellos salieron a respaldarlos. Alumni, cuna de Pablo Matera, y San Isidro Club (SIC), del que surgió Guido Petti, emitieron sendos comunicados respaldando a sus ex jugadores."Hacerse cargo de los errores, pedir públicas disculpas y modificar conductas inadecuadas del pasado son actitudes que destacamos en este difícil momento. Los repudiables y lamentables textos que tomaron estado público son para nosotros, como club, un llamado de atención para continuar profundizando nuestro lema de "Respeto Siempre", reconociendo los desvíos que pudieran aparecer", aseguró Alumni en un mensaje firmado por la Comisión Directiva y compartido en sus redes sociales.

Y cerró: "Pablo ha reconocido su error y pedido disculpas, de manera tal que cuenta con el apoyo del club que lo vio crecer y formarse en el capitán y la persona que es", aseguró Alumni en un mensaje firmado por la Comisión Directiva y compartido en sus redes sociales.

Un sentimiento similar tuvo el comunicado del SIC. "Desde el San Isidro Club repudiamos los dichos que Guido Petti expresara en sus redes sociales tiempo atrás. Nada más lejos de nuestro sentir y pensar. Guido se disculpó públicamente y, confiando en su sinceridad, cuenta con nuestro apoyo y acompañamiento en este difícil momento", afirmó.



EQUIPOS

Al cierre de nuestra edición Mario Ledesma definía la formación del equipo argentino, mientras que el entrenador australiano dio a conocer su 15.

Australia: 1- Scott Sio, 2- Brandon Paenga-Amosa, 3- Allan Alaalatoa; 4- Rob Simmons, 5-Matt Philip; 6- Ned Hanigan, 7-Michael Hooper (capitán), 8- Harry Wilson; 9- Nic White, 10- James O'Connor; 11- Marika Koroibete, 12- Hunter Paisami, 13- Jordan Petaia, 14- Tom Wright; 15- Reece Hodge.Suplentes: 16- Folau Fainga'a, 17- Angus Bell, 18- Taniela Tupou, 19- Lukhan Salakaia-Loto, 20- Rob Valetini, 21- Jake Gordon, 22- Irae Simone y 23- Tom Banks.