El recuerdo con Maradona Deportes 26 de noviembre de 2020 Redacción Por Lucas Bovaglio, Silvio Trucco, Nestor Clivati, algunos de los que despidieron a Diego en sus redes sociales.

Ningún argentino lo esperaba, nadie quería que llegara ese día. Sucedió. El fallecimiento de Diego Armando Maradona golpeó duro a todo el ambiente futbolístico, de nuestro país y el mundo entero.

En redes sociales, algunos de los primeros rafaelinos –del ambiente del fútbol- que despidieron al Diez fueron Lucas Bovaglio, ex jugador y entrenador de Atlético, el árbitro Silvio Trucco y el periodista Néstor Clivati.



LUCA BOVAGLIO

"El hombre que más nos hizo emocionar hoy nos hace llorar, descansa en paz genio, serás inmortal, gracias!!! Y en relación a dicha foto, contó: “Fue en el 2004, en un hotel en Maracaibo, dentro de su habitación. El había ido a dar el puntapié inicial en un torneo Sudamericano que se jugaba en Venezuela, venía de Colombia de hacerse la operación del baipás gástrico.

Antes de ese acto dio una conferencia en un hotel, fuimos con todo el plantel del Unión Atlético Maracaibo a ver la conferencia. Lógicamente que queríamos saludarlo, ver la chance de una foto, autógrafo. No hubo problemas, terminó la conferencia y nos hicieron ir a su suite. Fuimos a su habitación, pasamos la puerta y nos quedamos esperando. En un momento se escuchó pasen cagones. Entramos a su habitación, estuvimos cerca de 15 minutos hablando, nos preguntó de dónde éramos cada uno, donde habíamos jugado. Se sacó fotos con todos, firmó camisetas, autógrafos, fue un momento espectacular. En esos minutos traspiré más que en un partido oficial, fue algo inolvidable. Fue la única vez que tuve la chance de cruzármelo. Atendió a 30 jugadores, se sacó fotos con todos, se portó mil puntos.

"Este momento es muy triste, en algún momento podía llegar pero no queríamos que llegue este día. En mi caso yo empecé a jugar al fútbol cuando finaliza el campeonato de México 86, haber salido campeón fue el disparador que a mi me acercó al fútbol, inicialmente yo jugaba al básquet. No me puedo olvidar las alegrías que el nos regaló, lo asocio a momentos en donde salíamos al centro a festejar con la familia, los amigos del barrio, donde nos posicionó en la cima del mundo, donde nos reconocieron en todas partes gracias a él, lo que hizo Maradona futbolísticamente y desde donde salió hacen que sea una leyenda. Sinceramente hizo lo que parecía imposible. A los futboleros este día es un día que no lo vamos a olvidar nunca porque se fue un pedazo grande de la Argentina, lamentablemente la gambeta que queríamos que pueda dar, la de esquivar la muerte, fue la única que no pudo salirle bien”.



SILVIO TRUCCO

“Me tocó estar en el partido en el que debutó que fue en Gimnasia – Racing, ahí lo conocí por primera vez. En el momento de verlo se te eriza la piel, por los recuerdos, somos personas que lo vimos jugar y lo que hizo con su vida futbolística, y en la forma que nos representó como país, nos conocieron en todas partes gracias a él. Donde uno tenía la posibilidad de ir siempre te preguntaban por Diego, por Maradona".

"Ese fue un partido que tuve con Huracán, se acercó, nos contaba anécdotas de cuando jugaba, de cómo es el fútbol, fue muy grato y muy lindo tener esa posibilidad de escucharlo y poder estar un par de minutos con el. Todo el mundo futbolístico va a sentir su ausencia, nos marcó una parte de nuestra historia como futboleros, nos representó en mundiales, se puso el equipo al hombro, se identificó siempre con los colores y los llevó por todos lados”.



NESTOR CLIVATI

“Esa foto fue en julio de 2018, la última semana del mundial. Víctor Hugo (Morales) nos había prometido a un grupo de periodistas que lo habíamos entrevistado en Rusia un encuentro con Maradona en el hotel, después de la grabación de uno de los programas que hacía para TeleSUR. Se fue prolongando y pensé que eso no se iba a dar. Entramos en la última semana del Mundial y me llama Víctor Hugo, un lunes, y me dice que fuéramos al otro día a las 4 de la tarde. Fuimos, muy ilusionados, con Enrique Cruz del diario El Litoral y un par de compañeros, un periodista de San Francisco y otro de Misiones. Lo esperamos, me acuerdo que se había demorado la grabación, en un momento lo vemos venir con uno de sus colaboradores, a paso lento por el pasillo. Nos saludó a todos, el mismo se reía por lo tarde que había llegado. Soy de siesta larga, eran como las 6 de la tarde, ya había preocupación porque se demoraba demasiado.

Le hice grabar un saludo para Bottaniz, fue muy emotivo, estaba muy lúcido. Charló con nosotros sin ningún apuro, estábamos ansiosos y quizás hasta apuramos la charla, el magnetismo es increíble. Fue una experiencia fabulosa”.

-El video que Diego le mandó en aquel momento a Lito Bottaniz (por aquellos días DT de Atlético): “Lito hace mucho que no hablo con vos, que no nos vemos, pero me están diciendo que agarras Rafaela, ojalá que tengan toda la suerte del mundo porque a los que nos tocó a Bravo, a vos y a mí, quedarnos afuera del mundial 78, vos fuiste uno de los que te quisiste quedar. No te entregabas fácilmente, al contrario. Te valoro mucho y te siento un gran tipo, hemos vivido mucho tiempo concentrados. Un abrazo grande y toda la suerte del mundo en Rafaela, ojala que ganas todos los partido”.