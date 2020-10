Llaver le puso el moño a un fin de semana ideal Deportes 26 de octubre de 2020 Redacción Por SUPER TC2000 EN CORDOBA

FOTO NA DOMINADOR./ El mendocino lideró con autoridad en el Cabalén.

El mendocino Bernardo Llaver, con Chevrolet Cruze, redondeó ayer un fin de semana ideal al quedarse con la victoria en la tercera final de la temporada del Súper TC 2000, que se celebró en el autódromo "Oscar Cabalén" de la localidad cordobesa de Alta Gracia. Llaver, que el sábado había logrado el triunfo en la carrera clasificatoria, también se impuso de punta a punta en la competencia principal, donde fue escoltado por Ricardo Risatti (Honda) y Julián Santero (Toyota).

La largada estuvo cargada de emoción porque Franco Vivian (Toyota), que era el acompañante en la primera fila de Llaver, tuvo problemas al quedar frenado con su automóvil, lo que supuso un peligro para quienes venían detrás, que afortunadamente pudieron evitarlo. Llaver se ubicó rápidamente como líder de la competencia, seguido de cerca por el Honda Civic de Ricardo Risatti, que si bien intentó por todos los medios superarlo, no lo consiguió y tuvo que conformarse con el segundo escalón del podio.

"Lo más difícil estuvo en las primeras dos vueltas, porque la pista estaba húmeda y, como todos, tenía gomas lisas. Estando en la punta, tenía que marcar la referencia y pude zafar", repasó el ganador, nacido en la ciudad mendocina de San Martín. Y agregó: "Después fui a fondo toda la carrera. Risatti en un momento quiso cuidar la goma para ver si me atacaba sobre el final, pero cuando estaba cerca perdía carga y no le daba para atacarme. Pude andar bien y voy a ver si puedo pelear el campeonato".

Detrás de Santero (Toyota), en tanto, llegaron el líder del campeonato Matías Rossi (Toyota), el vigente campeón Leonel Pernía (Renault Fluence), Agustín Canapino, Facundo Ardusso, Fabian Yannantuoni (Honda) y Juan Manuel Silva (Honda). Por su parte, el brasileño Rubens Barrichello (Toyota), quien partió 13°, fue avanzando de a poco hasta meterse en el décimo puesto.

Llaver volvió a colocar al Chevrolet Cruze en lo más alto del podio y esta victoria es la primera en una final para el mendocino desde la obtenida en Potrero de los Funes en 2018. La próxima fecha del Súper TC2000 será el fin de semana que viene también en el autódromo de Alta Gracia.



LA CLASIFICACION

1) Bernardo Llaver (Chevrolet) en 46;05.630; 2) Ricardo Risatti (Toyota) a 593/1000; 3) Julián Santero (Toyota) a 1.618; 4) Matías Rossi (Toyota); 5) Leonel Pernía (Renault); 6) Agustín Canapino (Chevrolet); 7) Facundo Ardusso (Renault); 8) Fabián Yannantuoni (Honda); 9) Juan Manuel Silva (Honda) y 10) Rubens Barrichello (Toyota).

Promedio del ganador: 152,695 Km/h.