Boca tiene todo el plantel disponible

Los testeos PCR realizados el domingo a los jugadores de Boca Juniors dieron negativo, según informó el club en la víspera, por lo cual el entrenador Miguel Russo cuenta con todo el plantel para enfrentar a Independiente Medellín el próximo jueves en Colombia, aunque tiene algunas dudas para formar el equipo. Todos los integrantes del plantel tienen el alta médica por Covid 19, firmada por médicos especialistas en infectología, y certificado de aptitud física, según los estudios cardiológicos y clínicos realizados a los futbolistas, informó el club en un comunicado.

En la práctica de ayer, el DT Russo dispuso fútbol reducido y el once presentó una variante y tres dudas con respecto al que venció a Libertad por 2 a 0 en Asunción el jueves pasado. La variante es la presencia de Frank Fabra en lugar de Emmanuel Mas por el lateral izquierdo. El jugador colombiano, uno de los que tuvo coronavirus, jugó unos minutos contra Libertad y reemplazaría al ex San Lorenzo, que es uno de los siete futbolistas del plantel que no tuvo la enfermedad. Las dudas están en saber si el zaguero Lisandro López volverá a ser titular en lugar de Carlos Zambrano, de buena tarea en Asunción. La otra es que Edwin Cardona podría reemplazar a Gonzalo Maroni: el volante colombiano -una de las de las incorporaciones para esta temporada- tuvo buenos minutos en Paraguay, cuando dio el pase desde 25 metros a Eduardo Salvio para el segundo gol de Boca.

La última duda es saber si Carlos Tevez será preservado, ya que cinco después de jugar en Medellín Boca recibirá a Libertad, el martes 29 de septiembre. Ante el DIM, entonces, podría jugar Mauro Zárate, quien viajó a Paraguay pero no ingresó durante el partido.

Entonces, la formación "xeneize" podría ser con: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López o Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo "Pol" Fernández y Edwin Cardona o Gonzalo Maroni; Carlos Tevez o Mauro Zarate y Franco Soldano. La lista de convocados se completa con Agustín Rossi, Javier García, Gastón Ávila, Iván Marcone, Nicolás Capaldo, Aaron Molinas, Enzo Roldán, Walter Bou y Agustín Obando.

El marcador de punta Julio Buffarini quedó descartado para integrar la delegación que viajará hoy por la tarde. El lateral cordobés, de 32 años, no se recuperó convenientemente aún de una distensión muscular. Lo mismo ocurrirá con otro cordobés, el delantero Ramón "Wanchope" Ábila, quien continúa en el tramo de recuperación de un desgarro que sufrió la semana pasada.

En cuanto al entrenador de Boca, es casi seguro que Russo no viajará a Colombia, como ocurrió la semana pasada ante Libertad en Paraguay, por ser paciente de doble riesgo, ya que tiene 64 años y padeció una enfermedad oncológica dos años atrás.