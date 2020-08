Djokovic, la figura que estará en el US Open Deportes 14 de agosto de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO ARCHIVO ¿FAVORITO? Ante las ausencias de sus principales rivales, el serbio tiene mayores chances.

BUENOS AIRES, 14 (NA) - Luego de haberse recuperado de coronavirus, el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del ránking mundial, anunció ayer que el próximo sábado desembarcará en la ciudad estadounidense de Nueva York para jugar el Masters 1000 de Cincinnati y luego el US Open, a partir del 22 de agosto. "Estoy feliz de anunciar que participaré este año de Cincinnati y el US Open. No fue una decisión fácil pero la posibilidad de competir nuevamente me emociona. ¡Nos vemos pronto, Nueva York!", publicó el serbio de 33 años en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Tras la baja del español Rafael Nadal y la lesión del suizo Roger Federer, la presencia de Djokovic, que este año ganó el único Grand Slam que pudo jugarse por el coronavirus en Australia, es un espaldarazo para el Abierto de los Estados Unidos, que será el segundo cronológicamente, cuando suele ser el último en el calendario, ya que Wimbledon se canceló y Roland Garros se reprogramó para septiembre.

El serbio tiene 17 títulos de Grand Slam en su palmares e intentará recortar la diferencia de tres que le lleva Federer (20, máximo ganador) dentro de un cuadro disminuido en jerarquía, porque muchos decidieron no viajar por motivos sanitarios, para resguardarse del COVID-19.

Djokovic, como ejemplo, tuvo coronavirus en junio pasado tras ser organizador y motor principal de un torneo de exhibición denominado "Adriá Tour", que tuvo público en las tribunas y donde varios tenistas se infectaron. "Estuve entrenando duro con mi equipo y puse en forma mi cuerpo, así que estoy preparado para adaptarme a las nuevas condiciones. Hice todos los chequeos para asegurarme de que estoy completamente recuperado del Covid-19", agregó el serbio. Otras figuras que no estarán en Nueva York serán el australiano Nick Kyrgios, el francés Gael Monfils, el suizo Stan Wawrinka y el italiano Fabio Fognini, operado de ambos tobillos.



TAMBIEN LA CAMPEONA FEMENINA

La tenista canadiense Bianca Andreescu anunció que no viajará a Nueva York para defender su título de campeona en el Abierto de Estados Unidos a partir del 31 de este mes. "Después de muchas discusiones con aquellos más cercanos a mí, he tomado la difícil decisión de no volver a Nueva York este año", dijo Andreescu en su cuenta de Instagram. "Los desafíos imprevistos, incluida la pandemia de Covid-19, han comprometido mi capacidad para prepararme y competir al grado necesario para jugar a mi más alto nivel", agregó la joven tenista de 20 años.