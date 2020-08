Pirlo, nuevo DT de la Juventus Deportes 09 de agosto de 2020 Redacción Por ITALIA

FOTO ARCHIVO ANDREA PIRLO

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El ex mediocampista Andrea Pirlo fue anunciado ayer como nuevo entrenador de Juventus, en reemplazo del despedido Maurizio Sarri, quien logró el Scudetto pero precipitó su salida con la eliminación en Champions League.

En las últimas horas habían sonado los nombres del argentino Mauricio Pochettino y del francés Zinedine Zidane, pero finalmente los dirigentes de la "Vecchia Signora" eligieron a Pirlo, quien firmará contrato hasta junio de 2022.

El ex campeón del mundo con la selección italiana había sido presentado hace una semana como técnico del equipo Sub-23 de la "Juve", que jugó la última temporada en la Serie C.

Sin embargo, Pirlo no llegó a dirigir ningún partido allí y finalmente llegó al banco del primer equipo bajo el lema "de Maestro a Mister", según consignó el comunicado del elenco de Turín.

"La elección se basa en la que creencia de que Pirlo tiene lo que se necesita para liderar este momento, para perseguir nuevos éxitos", indicó el texto.

Una de las primeras misiones que tendrá Pirlo será asegurarse la continuidad de Cristiano Ronaldo, que si bien tiene contrato, en las últimas horas alimentó algunos rumores de salida, sobre todo a través de mensajes difundidos por sus familiares.

El crack portugués llegó a Juventus con el objetivo de ayudarlo a lograr la Champions League, pero pese a su sobresaliente actuación, el equipo no pudo con Lyon y quedó afuera del máximo torneo europeo de clubes.