Barovero: "Gallardo es como Google"

El arquero formado en Atlético de Rafaela, a punto de iniciar su ciclo en Burgos, de la Tercera División de España, describió al técnico de River de una forma particular: "Tiene respuestas para todas las preguntas", advirtió.

FOTO ARCHIVO HABLÓ DEL DT. / Marcelo Barovero se refirió a Gallardo, como 'una máquina'.

Marcelo Barovero disfuta de sus últimos días de vacaciones. Desde México, antes de partir a España para vivir su primera experiencia en el fútbol europeo, lo espera el Burgos de la Tercera División, el arquero formado en Atlético de Rafaela recordó su exitoso paso por River y elogió al entrenador Marcelo Gallardo, a quien lo puso por encima del resto de los DT.

"Gallardo es lo más parecido a una máquina o una aplicación que te da todas las respuestas y salidas a los problemas que tenés. Es como Google, je. Nadie se lo imaginaba. Aparte yo no lo conocía más allá de lo que había visto como jugador. Todos nos damos cuenta ahora de lo capacitado que está y la constante superación que tiene", declaró Barovero en diálogo con 90min.

Y agregó: "No sé qué le puede faltar para dirigir a la Selección porque no estuve. Hubo poco lugar para meterse entre los tres arqueros, pero creo que demostró la capacidad de tener respuestas deportivas. También hay otros técnicos que están haciéndolo bien en otros lugares. Ya va a tener su momento y ojalá que no se lo desperdicie como sucedió con otros que lograron cosas en sus clubes y no lograron llegar".

A la hora de comparar al Muñeco con Ramón Díaz, otro de los técnicos más ganadores en la historia del Millonario, Trapito opinó: "Lo que hizo Ramón en su momento alivió mucho y allanó el camino para todos. Descontracturó y nos quitó mucha presión al plantel que estaba en ese momento, porque hace poco que se volvía a Primera. Después de ese Torneo Final 2014, el aire cambió y ya estábamos con el viento empujándonos: Marcelo se encontró con un equipo que quería seguir ganando cosas y muy predispuesto".

Por último, Barovero, que conquistó seis títulos con la camiseta de River, entre ellos la Copa Libertadores 2015, la Recopa Sudamericana 2015 y la Sudamericana 2014, confesó que no baraja la posibilidad de un retiro en Núñez. "Ya tuve uno inolvidable y se dio de una forma increíble. No lo imagino, al igual que volver a cualquier equipo en el que estuve, porque de todos los clubes me fui queriéndome quedar y es un peso muy grande. Miro siempre para adelante y lo que toque lo viviré con intensidad hasta el último momento", concluyó.