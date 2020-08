¡Hay fecha para la vuelta a los entrenamientos! Deportes 05 de agosto de 2020 Redacción Por Luego de la reunión entre el Gobierno Nacional y los directivos del fútbol argentino, se definió que todos los equipos de la Liga Profesional volverán a las prácticas el próximo lunes 10 de agosto, mientras que el Ascenso deberá esperar un poco más.

FOTO WEB EN CASA ROSADA. / Claudio Tapia rumbo a la reunión para acordar la vuelta del fútbol en el país.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El Gobierno nacional acordó ayer con la AFA la vuelta a los entrenamientos de fútbol a partir del 10 de agosto próximo para los clubes de la Liga Profesional y Tigre, que milita en la Primera Nacional pero juega Copa Libertadores, y los planteles femeninos del torneo de Primera División.

"El Gobierno ha autorizado la vuelta a los entrenamientos de los clubes de primera, a partir del día 10. Las demás categorías van a ir paulatinamente. Es sólo de los entrenamientos", enfatizó el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, al retirarse de Casa Rosada.

Durante un encuentro en Balcarce 50, que se inició a las 17:30 y se extendió por casi una hora, el Ejecutivo autorizó el retorno de los entrenamientos de los clubes de Primera División del fútbol femenino y masculino, luego de que la reunión se postergara tres veces en las últimas semanas.

El encargado de encabezar el cónclave fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien desarrolló la reunión junto a los ministros Ginés González García (Salud) y Matías Lammmens (Turismo y Deportes).

En ese marco, el único vocero de la reunión fue el presidente de la AFA, que precisó que "ya hay un cronograma de inicio de las demás categorías, sólo de los entrenamientos, y van a ser publicados en el Boletín de la Asociación del Fútbol Argentino".

"El 30 de agosto (se realizarán) los testeos de la Primera Nacional, comenzando los entrenamientos el día 2 (de septiembre).

Del 7 al 9 los testeos de los equipos de la B Metropolitana, Primera C y los 30 equipos del Federal A y la Primera D", detalló Tapia.

Consultado respecto a la posible fecha en la que se volvería a disputar un partido de fútbol, respondió: "¿Cuándo hacemos fútbol? No, lo que sabemos es que podemos empezar a partir del lunes (con los entrenamientos). Me parece que es importante haber encontrado una respuesta, la cual veníamos a buscar".

Además, afirmó que el Gobierno nacional les brindó "una respuesta sorprendente", porque tenían "el consentimiento de los 19 clubes restantes que no jugaban Libertadores" para que comenzaran primero los cinco que participan en el certamen internacional.

"Estamos muy contentos de que puedan volver a entrenar las instituciones, que los clubes vuelvan nuevamente a recuperar un poquito la vida, y que estemos más cerca de la competencia sudamericana", concluyó Tapia.

También participaron de la reunión el secretario ejecutivo de AFA, Pablo Toviggino, y el presidente de Racing, Víctor Blanco.