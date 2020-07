El 19% de la industria rafaelina no registró actividad y el 66,7% lo hizo en forma parcial

El sector industrial de Rafaela se encuentra fuertemente golpeado por la crisis económica y en especial por los efectos del aislamiento obligatorio que comenzó el 20 de marzo pasado y se extendió hasta mayo, cuando comenzaron a flexibilizarse gradualmente distintas actividades económicas. Al menos así lo reflejan los resultados del 5° Observatorio Industrial que fue presentado ayer por la tarde a través de una videoconferencia, que en esta ocasión, incorporó como segmento particular, una evaluación de la performance de la industria local en momentos de pandemia.

El relevamiento, al que accedió este Diario, corresponde al primer cuatrimestre de este año, es decir que hay datos de la "anormalidad" (cuarentena) que va del 20 de marzo hasta el último día de abril. La muestra está basada en 90 firmas -representan a 20 de los 23 sectores industriales presentes en la ciudad- que fueron encuestadas entre los meses de mayo y junio, y que representan el 58% del empleo total, y el 51% de la facturación de la industria de la ciudad. Entre las principales conclusiones de esta radiografía de la industria local que abarca el período enero-abril de este año se destacan:

• El uso promedio de la capacidad instalada fue de 56%, el menor valor registrado desde que se realizan las mediciones del Observatorio Industrial.

• En cuanto al nivel de actividad durante la cuarentena, el 18,9% de las empresas se mantuvo sin operaciones, el 66,7% permaneció parcialmente operativo mientras que apenas el 14,4% pudo estar completamente operativa.

• El 60%* de las empresas ha presentado problemas de abastecimiento durante el período de cuarentena obligatoria.

• El 64%* de las empresas ha presentado dificultades relevantes en la comercialización de los productos y/o relacionamiento con clientes.

• El 66,7% de las industrias disminuyó la cantidad de horas trabajadas por el personal.

• El 27,5% acordó algún esquema de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

• El 68% de las empresas ha gestionado los beneficios que el Estado Nacional ofrece a través del programa ATP. Al respecto, el 75% de estas industrias logró el beneficio pero el 18% vio rechazada su solicitud. El 6,6% restante efectuó la gestión aunque aún no recibió la confirmación -se recuerda que los datos fueron recolectados entre mayo y junio-.

• Además, un tercio de las empresas relevadas ha gestionado los créditos para el pago de sueldo con tasa subsidiada al 24% anual.

• El 17% de las empresas cuenta con plataformas de venta online. En este punto, se agrega que el 39% de las empresas necesita asesoramiento para la optimización y/o implementación de nuevas tecnologías relacionadas a plataformas de comercio electrónico.

• En cuanto a las expectativas de mediano plazo, predomina un escenario de incertidumbre respecto a la posibilidad y los plazos estimados para recuperar los niveles de actividad previos al inicio de la cuarentena

• Los principales problemas manifestados por las empresas se centran en la presión fiscal, la caída de la rentabilidad, los altos costos laborales y el aumento de los costos financieros.

El 5° Observatorio refresca también indicadores económicos nacionales para contextualizar el escenario en el que actúan las empresas rafaelinas. En este sentido, recordó que la actividad económica se desplomó 26,4% interanual en el mes de abril según datos del INDEC.



FUTUROS DEBATES

El intendente Luis Castellano y el secretario de Producción, Empleo e Innovación y director del ICEdEL, Diego Peiretti, junto a integrantes de su área participaron de esta telereunión en la que se presentó el relevamiento junto al director Ejecutivo del Centro Comercial e Industrial, Iván Acosta, el presidente de la Comisión de Industrias, César Forneris; el vicepresidente de la Comisión de Industrias, Adolfo Hartmann; el presidente de la CEDI, Claudio Tapia; el gerente de ACDICAR, Daniel Frana. También se sumaron integrantes de la Cámara de Metalúrgicos; Natalia Aníboli, representante del INTI; Diego Turco, presidente de APAER; Ricardo Scalenghe, presidente de APIR; y el economista Mario Garrapa, quien expuso los principales resultados de la medición.

Peiretti destacó que “el Observatorio es una herramienta importante que complementa el censo industrial que se realiza cada 6 años. Permite periódicamente ir midiendo la evolución de la industria local y generar ámbitos de reflexión muy interesantes. El estudio busca medir variables específicas como facturación, empleo, inversiones, exportaciones, pero también expectativas. En esta quinta medición, a diferencia de las anteriores, se trabajó sobre un apartado especifica COVID-19, en donde se indagó sobre los impactos de la pandemia sobre la industria local, específicamente en los meses de marzo y abril”.

Además comentó que “en este trabajo hay un liderazgo del ICEDeL y la secretaría de Producción, Empleo e Innovación, pero se coordina con otras instituciones de la ciudad tanto el diseño del formulario como el trabajo de campo. Es muy importante generar instrumentos de este tipo, que brinden al sector productivo y al entorno institucional de apoyo información precisa para el diseño de políticas y toma de decisiones.

“En la reunión compartimos los resultados de este Observatorio que muestra dificultades para el conjunto de la industria local. En un contexto complejo que viene de años anteriores, la pandemia ha provocado mayores inconvenientes que se observan en variables como empleo, facturación, inversiones, y expectativas. La industria de Rafaela no escapa a los problemas de la industria a nivel nacional. Y será muy importante sostener esta herramienta que permita monitorear la evolución del sector. Hemos definido que estos resultados se transformen en disparadores de nuevos debates que terminen en acciones concretas a desarrollar a nivel territorial, pero también diagramar gestiones ante otros niveles del estado, provincial y nacional”; agregó Peiretti.

En tanto, Castellano enfatizó en la “importancia de la decisión política del gobierno local de seguir trabajando en la construcción de información, como una herramienta fundamental para definir estrategias conjuntas en un modelo de gobernanza colaborativo. Es muy importante, además, que esta información siga siendo debatida por los industriales y por los actores institucionales, y que se diseñen herramientas concretas de apoyo a la industria”.