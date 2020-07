Se van de Alemania

BUENOS AIRES, 14 (NA) - El defensor del Borussia Dortmund Leonardo Balerdi y el delantero del Stuttgart Nicolás González dejarán la liga de Alemania y sus futuros podrían estar en el Olympique de Marsella de Francia y el Milan de Italia, respectivamente.

Según anunciaron medios locales, Balerdi partirá de la Bundesliga porque no será tenido en cuenta en el conjunto de Dortmund, por lo que el equipo francés pica en punta para adquirir su pase. El ex marcador central de Boca podría ser transferido al Olympique de Marsella a préstamo, con una opción de compra que rondaría los 12 millones de euros. "Si llegamos a un acuerdo con nuestros homólogos del Marsella, dejaremos salir a Leo. Aunque salga al Marsella, no tendremos necesidad de fichar a un sustituto", dijo Michael Zorc, director deportivo del Borussia Dortmund.

Por el lado del ex jugador de Argentinos Juniors, quien estuvo en las últimas convocatorias de la Selección argentina con Lionel Scaloni, la decisión de dejar Stuttgart la tomó el propio González, de gran rendimiento en el último torneo que llevó a su equipo a lograr el ascenso. El atacante jugó 28 de los 37 partidos y convirtió 15 goles entre Liga y Copa: lo más importante para el futbolista de 22 años es que ocho de esos goles fueron en los nueve encuentros que se jugaron desde el 17 de mayo, cuando se retomó la competencia tras el receso por la pandemia del coronavirus.

El futuro del goleador surgido de las Divisiones Inferiores del "Bicho" podría estar en Milan, institución que ya mostró su interés por él, aunque el elenco alemán espera una oferta de alrededor de 20 millones de euros.