El insólito toque de las Ferrari

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Ferrari, uno de los principales equipos del mundo, tuvo ayer un Gran Premio de Estiria, en Austria, para el olvido, luego que sus dos pilotos Charles Leclerc y Sebastian Vettel chocaron entre sí y debieron abandonar la segunda carrera de la temporada. A la escudería italiana ya le había costado llegar hasta la tercera etapa en las clasificaciones, y este domingo tuvo un doble nocaut de sus coches, motivado por un error de su estrella Charles Leclerc.

El movimiento del piloto monegasco fue en el mismo punto en el que Vettel impactó contra el español Carlos Sainz en la primera carrera, solo que esta vez ha sido el alemán el que se ha visto impactado por el propio Leclerc, que había logrado un meritorio segundo puesto el fin de semana pasado.

"Claramente es mi culpa, no hay discusión. Hoy he sido un imbécil, no puedo encontrar otra palabra para esto, tienes que admitirlo cuando pasa. Además, en nuestra situación, tenemos que aprovechar las oportunidades cuando las hay. Hoy me equivoqué, puse al equipo donde no debería estar, en un doble abandono", dijo Leclerc tras el incidente.

El piloto estrella estaba remontando desde la 15ª posición, ya que salió 14º al ser sancionado con tres posiciones (era 11º natural tras la clasificación del sábado), cuando en la frenada por el interior se apuró para sobrepasar a Vettel, que se lo llevó puesto en el giro. El auto de Vettel terminó con el alerón trasero destrozado, mientras que el del monagesco Leclrerc ha hecho lo propio con la trompa de su coche. Incluso, dentro de la incertidumbre de la situación, los dos llegaron al mismo tiempo a los boxes, por lo que uno tuvo que esperar los arreglos del otro, aunque los mecánicos fueron incapaces de regresarlos en condiciones a la pista, por lo que han tenido que abandonar.