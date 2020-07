Polémica determinación Deportes 11 de julio de 2020 Redacción Por GOLF - PGA TOUR

FOTO WEB CORONAVIRUS. / Denny McCarthy es uno de los que dio positivo de covid-19.

El PGA Tour ha anunciado una nueva modificación en su protocolo de medidas sanitarias y de seguridad para contener el coronavirus en sus torneos. Esta nueva norma es quizá la más delicada y polémica desde que regresó el circuito, aunque está avalada al ciento por ciento por los expertos sanitarios que están asesorando al Tour. La conclusión es que habrá golfistas que, aún dando positivo en las pruebas de COVID-19, tendrán el permiso para jugar los torneos. Se trata de casos muy específicos que deberán cumplir unas pautas muy determinadas, según indicó el sitio ten-golf.com

Exactamente, se refiere a jugadores que dieron positivo en su día y lo siguen dando hoy y que cumplen la siguiente excepción: Han pasado 10 días desde la primera vez que presentaron síntomas y llevan al menos 72 horas sin fiebre o cualquier otro síntoma respiratorio. En este caso, aunque el jugador siga dando positivo podrá jugar el torneo.

El cambio en la normativa es importante porque afecta directamente a tres jugadores que están compitiendo esta semana en el Workday Charity Open: Nick Watney, Denny McCarthy y Dylan Frittelli. Watney dio positivo en el RBC Heritage, McCarthy en el Travelers y Frittelli antes de subir al chárter del Tour rumbo al Rocket Mortgage Classic. Los tres siguen dando positivo y, sin embargo, podrán jugar esta semana en el Workday Charity Open. Como medida de precaución, los tres van a jugar juntos, aunque se les ha ofrecido también la opción de jugar cada uno en solitario.

La razón médica para permitir su participación en el torneo la daba el doctor Tom Hospel, asesor del PGA Tour en el COVID-19. "Una vez que han pasado diez días y no hay fiebre o síntoma alguno se cree y así lo dice la teoría que el virus, esas partículas que pueden ser detectadas en los análisis PCR, ya no está activo y por tanto no es contagioso. A lo largo de estos meses hemos conocido que hay pacientes que siguen dando positivo durante semanas e incluso meses mucho después de que empezara la enfermedad y se entiende que ya no pueden infectar porque el virus, aunque esté presente, está muerto", asegura.

Por cierto, esta semana no ha habido ningún positivo en los controles que se han realizado a jugadores y caddies antes del Workday Charity Open.