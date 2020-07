Carolina Duer tuvo coronavirus Deportes 04 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La boxeadora argentina Carolina Duer, excampeona mundial supermosca y gallo, afirmó ayer que tuvo coronavirus hace más de un mes y que ya está recuperada, en lo que significa el primer caso de contagio confirmado dentro del pugilismo nacional. "Tuve Covid-19. Di positivo hace más de un mes y tomé todos los recaudos. Quise contarlo y compartirlo porque hay una falsa creencia de que los deportistas o personas sanas no podemos contagiarnos y eso no sólo es falso sino que es peligroso. Sí es cierto que mientras más sano o fuerte esté tu sistema inmunológico, menos síntomas vas a tener y más fácil te vas a recuperar; pero eso no quiere decir que no puedas contagiarte", dijo Duer en una entrevista con TyC Sports.

La boxeadora porteña se contagió en una visita familiar y explicó que comenzó sin síntomas pero que luego tuvo un cuadro de resfrío y pérdida completa del olfato y el gusto. Por último, instó a que todos los contagiados que se hayan recuperado colaboren con "la donación de plasma, está funcionando muy bien".

"No hay riesgo y si podemos ayudar de alguna manera a una persona que la puede estar pasando mal, no hay que dudarlo", sostuvo.