Barovero seguiría su carrera en España

Marcelo Barovero tomó la decisión de no renovar el contrato que tenía con Rayados de Monterrey, por lo que quedó en libertad de acción. Inmediatamente se lo relacionó con un posible regreso al fútbol argentino, pero el mismo se encargó de confirmar que no será así. Y ahora está a un paso de acordar su llegada al fútbol español.

De no mediar inconvenientes, el "Chelo" será nuevo refuerzo del Burgos, club que milita en la Segunda B (tercera división) de España. Este club es propiedad del argentino Antonio Caselli y lo preside su hijo Franco.

En caso de concretarse, será la primera experiencia de Barovero en Europa ya que se inició en Atlético de Rafaela y luego pasó por Huracán, Vélez, River, Necaxa y Rayados.

"Quisiera jugar en otro país. Obvio que las ofertas que surjan las decido con mi familia. Buscamos lo mejor para nuestros hijos también", había expresado este último viernes en diálogo con River Monumental.

Barovero, en caso de llegar al Burgos, será compañero de los argentinos Leonardo Pisculichi y Matías Rosales.