"Jugar las nueve fechas sería lo más lógico", indicó Otta

FOTO ARCHIVO WALTER OTTA. / "Creo que no va a haber ningún problema de continuar".

En Atlético de Rafaela, como en varios clubes, hasta que no se tenga un panorama algo más claro, parece que no habrá novedades. Por lo menos oficiales. Algunas se deducen por las propias declaraciones de los protagonistas. Semanas atrás el experimentado Nereo Fernández, uno de los tantos que finaliza su contrato en junio próximo, expresó que ‘seguramente no vamos a continuar’. Los dirigentes de la “Crema” aún no se han anunciado al respecto y tampoco han confirmado si se buscará renovar con alguno de los 15 futbolistas. Incluso, algunas versiones –extraoficiales- hasta indican que lo que venga para Atlético en la Primera Nacional será afrontado con jugadores del club. ¿Y el técnico?

“Nosotros tenemos contrato hasta ahora el 30 del mes que viene, a partir de ahí veremos lo que el club quiere hacer”, le contó Walter Otta a LA OPINION. Y reconoció: “Nuestra idea es continuar, dependerá del club, cuál es el rumbo que quieran marcar”.



- ¿Qué falta para confirmar esa continuidad? Los dirigentes también manifiestan que usted es ‘el’ técnico ideal para Atlético.

- Tenemos un diálogo fluido con los dirigentes, desde siempre, con los nuevos incluso también. Uno está esperando que se aclare un poco el panorama para ver también a dónde le va a apuntar el club. Creo que no va a haber ningún problema de continuar pero ellos también se están tomando el tiempo necesario como para juntarnos para tener datos más concretos y ver a dónde le vamos a apuntar.

-Hay versiones de pasillo que se podría armar un plantel con jugadores propios, teniendo en cuenta que no habrá descensos…

-Es una posibilidad y nosotros no tendríamos problemas en asumir un compromiso así. Somos entrenadores y más allá de que uno quiere estar en los primeros puestos y armar equipos potentes, si tenemos que armar un equipo con todos pibes del club más algún refuerzo, no tan caro, no quiere decir que eso te impida pelear un torneo. Estamos dispuestos a trabajar y si es un trabajo, en una idea a largo plazo, para los entrenadores, es mejor.

-¿Continúan las prácticas vía zoom o ya no?

-Hoy, ya la mayoría de los jugadores se volvieron a sus casas, estamos esperando ver cómo continua esto. La mayoría termina contrato y al no tener en claro la posibilidad de continuar o no es difícil exigirles que mantengan un ritmo de entrenamiento apropiado.

-¿Siguen en contacto con los futbolistas?

-Si, somos de tener charlas con algunos de los jugadores. Nos llaman, nos preguntan cómo sigue la cuestión, en ese sentido siempre. Con algunos hay más afinidad que con otros y siempre tenés la posibilidad de conversar. Hemos tenido algunas charlas grupales vía zoom y después siempre mantuvieron el contacto con el profe para seguir el entrenamiento.

-El momento que se vive no es sencillo para nadie, sumado a la incertidumbre que se genera al no saber si varios van a poder seguir o no. ¿Cómo los nota de ánimo?

-Si, es un momento muy difícil para todos. La última vez que hablamos, era como para ver qué iba a pasar, y si era la última vez que hablábamos todo el plantel juntos que no fuera como que no nos importaba nada a nosotros y sí queríamos saber cómo estaban. Por lo menos agradecerles a todos la entrega que tuvieron, el compromiso que tuvieron para con nosotros, y el respeto. La última charla grupal fue en ese tono.

-¿Qué saben del torneo?

-Es solo incertidumbre y versiones. Escuché lo que dijo Chiqui Tapia en estos días. Esperando saber si se van a jugar esas nueve fechas que le quedan al torneo o no, sería lo más lógico poder jugarlas, el tiempo da. Si se arranca en septiembre tenemos tiempo de jugar las 9 fechas, terminar el torneo.

-En relación a su continuidad, ¿cree que el partido con All Boys pudo cambiar algo en la consideración de los dirigentes?

-Habría que preguntarles a ellos. Veníamos haciendo un trabajo bueno hasta los dos partidos que perdemos de local seguidos, Defensores de Belgrano (1-3) y Gimnasia de Mendoza (1-5); hasta ahí veníamos prendidos entre los cuatro primeros y peleando por la clasificaciones entre esos cuatro. Esos partidos nos dejaron un poquito más atrás, pero hoy estamos a cinco puntos de entrar al reducido de cuatro, clasificados a Copa Argentina. Tan mal no veníamos haciendo las cosas hasta esos dos partidos que nos complicaron las cosas acá de local. Lo de Mendoza fue un accidente y lo de Defensores fue un partido rarísimo donde estábamos muy bien, donde fuimos muy superiores en el PT, donde podríamos haber aumentado el marcador y en la última pelota del PT nos golpean y apenas empieza el ST otro gol de pelota parada que nos termina dando dos mazazos tremendos. Hasta ese momento creo que el trabajo que veníamos haciendo era bueno y todos nos vieron trabajar, somos personas honestas y por eso a lo mejor está la posibilidad de continuar.

-¿Cuántas veces ya vieron esos partidos? Hay tiempo para analizar en detalle la campaña…

-Este tiempo nos dio para eso, para analizar lo que se hizo bien, las cosas que se hicieron mal, los errores, la cantidad de goles que tuvimos en contra fue un déficit muy grande (30 en 21 partidos). De mitad de cancha para adelante fue un equipo que podría haber peleado el campeonato, la cantidad de goles que hicimos es muchísima (27). Éramos un equipo que atacaba con mucha gente, la realidad es esa; con dos marcadores de punta pasando continuamente al ataque, con un solo cinco, con volantes por los costados con vocación ofensiva, más un enganche, dos puntas, un equipo muy ofensivo que no pudimos encontrar esa regularidad defensiva que nos hubiera permitido hoy estar con muchísimos puntos más.

-Les faltó ese equilibrio que tanto cuesta conseguir.

-Un equipo que propone mucho corre esos riesgos. A veces, cuando logras la solidez defensiva es la única manera de lograr algo, tratando de proponer, de ir a buscar el arco rival y sosteniendo la regularidad ofensiva. Si no defendés bien es muy difícil pelear por algo.

-Se extraña la rutina…

- Muchísimo, cada día que pasa más. Uno que está acostumbrado a estar al aire libre es complicado.

-Se quedó a pasar la cuarentena en la ciudad.

-Si, nos quedamos con Félix Benito acá, esperando que de una vez por todas se solucione todo esto y empezar a hacer lo que a uno más nos gusta que es estar con una pelota.