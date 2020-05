Sin fecha en los Países Bajos Deportes 29 de mayo de 2020 Redacción Por FORMULA 1

FOTO WEB ZANDVOORT./ Tendrá que esperar un año más para la Fórmula 1.

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El Gran Premio de los Países Bajos finalmente no se disputará por la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de celebrarse con aficionados, según confirmaron ayer los organizadores. "Debido a la propagación mundial del coronavirus, el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, como se anunció previamente, se ha pospuesto", confirmaron este jueves, a la vez que indicaron: "Junto con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), los administradores de la F-1 determinarán el calendario para 2021 y la nueva fecha del Gran Premio de los Países Bajos".

Por su parte, Jan Lammers, el director deportivo del Gran Premio neerlandés señaló: "Hemos estudiado la posibilidad de celebrar el evento sin espectadores, pero nos gustaría disfrutar del momento, del regreso de la Fórmula 1 a Zandvoort, y que sea con espectadores, así que pedimos a todos que sean pacientes. Hemos tenido que esperar 35 años, así que podremos esperar un año más".

Tras cancelarse el Gran Premio de los Países Bajos, el calendario de la Fórmula 1 quedó conformado con 19 carreras y comenzará el 5 de julio en Austria, que tendrá una doble fecha ya que también organizará la segunda prueba el 12 de julio, ambas en el circuito Red Bull.

El cronograma de carreras con fechas dobles en Inglaterra y Bahrein, es el siguiente: 5 y 12 de julio, Austria; 19 de julio, Hungría; 2 y 9 de agosto, Inglaterra; 16 agosto, España; 30 de agosto, Bélgica; 6 de septiembre, Italia; 20 de septiembre, Azerbaiyán; 27 de septiembre, Rusia; 4 de octubre, China; 11 de octubre, Japón; 25 octubre, Estados Unidos; 1° de noviembre, México; 8 de noviembre, Brasil; 22 de noviembre, Vietnam; 29 de noviembre y 6 de diciembre, Bahrein; 13 de diciembre, Abu Dhabi.

En tanto, como consecuencia del impacto financiero por la pandemia del coronavirus, la Fórmula 1 va a limitar sus gastos e introducirá por primera vez medidas que penalizarán a las grandes escuderías, para que los equipos más pequeños puedan competir.

En una reunión celebrada por videconferencia, el Consejo Mundial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió nuevas reducciones en el techo de gasto para las escuderías: 131 millones de euros en 2021, 127 en 2022 y 123 de 2023 a 2025, según una base de una temporada con 21 grandes premios.

Aunque no existen cifras oficiales trascendió que para tener un punto de comparación, se calcula que el presupuesto de las grandes escuderías en los últimos años fue de unos 450 millones de euros por curso. La decisión fue tomada por unanimidad tras meses de negociaciones y desacuerdos entre las diferentes partes y por el hecho de que no se pudo disputar ninguna carrera este año por la pandemia, lo que provocó una gran caída en los ingresos del organizador del mundial y de las escuderías.