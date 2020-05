Está en vigencia el programa "REClub"

El programa REClub, Regularización Provincial de Clubes, es un programa de asistencia técnica-jurídica y asesoramiento institucional que se puso en marcha el martes de la semana pasada. “Tenemos 1500 clubes y la tercera parte de ellos no está en regla”, había dicho a principios de año Claudia Giaccone, Secretaria de Deportes de la Provincia.

La finalidad de este programa es mantener la sanidad de la documentación y la Personería Jurídica de los clubes y entidades deportivas, lo que haría que mayor cantidad de clubes puedan acceder a los beneficios y subsidios que el Estado implementa como asistencia ante el contexto de crisis.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Deportes, puso en marcha el pasado martes este programa, lanzando en el Club Atlético Williams Kemmis de la ciudad de Las Rosas contando con la presencia de la secretaria de Deportes de Santa Fe, Claudia Giaccone.

La importancia de obtener la completa sanidad institucional posibilita el mejor funcionamiento, su regularización y normalización poniendo al día su documentación para una mejor y mayor accesibilidad a programas de beneficio y apoyo directo a estas instituciones. En ese marco, la funcionaria indicó que “la formalización de las instituciones deportivas, su sostenimiento, así como la democratización del acceso a las herramientas que lo permitan, es un objetivo fundamental de esta gestión y queremos darle un marco de asistencia integral mediante este programa, como también un seguimiento después de normalizadas en un marco de trabajo coordinado con IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) de la provincia”.

Con respecto a un panorama general de la situación institucional de los clubes, ante el contexto de aislamiento, Giaccone declaró que “los clubes realmente están en una situación de una preocupación enorme, porque han sido impactados con la inactividad absoluta. Han cerrado desde el primer día del aislamiento sus puertas salvo aquellos que están vinculados de alguna manera a los operativos sanitarios. El resto tienen sus puertas cerradas sufriendo lo que es una merma de la percepción de sus cuotas societarias, teniendo la obligación de pagar a sus colaboradores, entrenadores y personal. Si bien hay muchas medidas como el hecho que la Provincia no les va a cortar la luz ni el agua, y que hay un decreto que luego de este período pueden entrar en cuotas de pago, en financiamientos de créditos blandos, su situación es igualmente preocupante y hay que atenderla de acuerdo a las demandas que surjan del sector.”

Giaccone además sostuvo que “es muy angustiante tener una institución totalmente cerrada ya que también el trabajo que estas contemplan, deportivo, administrativo de mantenimiento, es el sustento de muchas familias. Los clubes mantuvieron el compromiso de colocar los honorarios de sus empleados como prioridad de pago, y muchos de ellos ya recibieron los ATP del Estado, que les abona el 50% de los sueldos de sus trabajadores”.

En este sentido, la funcionaria provincial indicó que “estamos trabajando codo a codo con los referentes de Santa Fe, con la secretaría de deportes de la Nación y con la misma secretaría de deportes con la que estamos tres veces al día en contacto para que todos aquellos clubes que tengan los requisitos, puedan disponer de los diferentes beneficios como, por ejemplo el último anuncio, el de emergencia que significa 60 mil pesos en concepto de subsidio. A su vez, estamos acompañando todas las propuestas que estamos teniendo de distintas disciplinas para su apertura con la presentación de protocolos, para entrenamientos no para competencia. Algunas actividades están más cerca de volver que otras, pero en realidad teniendo las medidas básicas, los protocolos son transversales en sus medidas más importantes.”



SIN FECHAS

A Giaccone se le consultó sobre fecha posible de retorno de la práctica deportiva en Santa Fe, a lo que contestó: “Esa es una decisión que va a tomar la autoridad sanitaria, justamente asesorando al gobernador y obviamente con disposiciones nacionales más cada comisión departamental de emergencia, con intendentes, presidentes comunales y legisladores. Creo que desde Salud deberían tener la última mirada y darnos el ok y el cuándo. Por ahora ya se dieron inicio a la apertura de las caminatas recreativas las que se evaluarán entre diez y quince días, para observar que impacto lleguen a tener en los contagios. Si todo va bien, uno puede pensar en abrir alguna actividad física más con todas las medidas estrictas que determinen los protocolos aprobados.”



UNA SEMANA MAS

El programa de emergencia para los clubes prorrogó una semana más su período de inscripción. Vencía el viernes pasado pero habrá tiempo hasta este lunes 1° de junio para que los clubes tramiten el subsidio de 60 mil pesos.

“Esto es una importante noticia que debemos difundir, porque había muchos clubes que estaban en el proceso de inscripción, algunos ya estaban inscriptos en el registro nacional. Quien necesite llamarnos a la secretaría para ayudarlos mientras tenga los requisitos, que lo haga. Nosotros estamos ayudándolos a todos para que ninguno quede afuera por no poder entrar. A esto le sumamos el programa REClub como acompañamiento porque sostener una institución implica papeles, llevar al día actas, etc”, finalizó.

Para consultas comunicarse, de lunes a viernes de 7 a 13hs, a los teléfonos 342 4574834/36 de la ciudad de Santa Fe. En Rosario, al 341 472 2583. Por correo electrónico al mail [email protected]