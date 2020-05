El técnico de la selección de fútbol de Perú, el argentino Ricardo Gareca, pidió a las autoridades locales reiniciar cuanto antes el torneo de primera división porque las condiciones físicas de los jugadores se deterioran por el confinamiento que cumplen por la pandemia del coronavirus.

“Estrictamente en lo deportivo, el fútbol necesita reactivarse. Los jugadores deben volver a los entrenamientos”, dijo Gareca en una entrevista a la radio RPP. “Es necesario que esto empiece cuanto antes, siguiendo protocolos. Las condiciones físicas de los jugadores se deterioran cada vez más”, indicó el técnico, quien se encuentra confinado en Lima desde marzo.

El gobierno autorizó el retorno gradual a los entrenamientos a más tardar hacia la segunda semana de junio, como primer paso para reanudar el torneo sin público. Gareca, cuya familia se encuentra en Argentina, señaló que no es igual ejercitarse en casa que en una cancha donde lo hace un jugador profesional.

“Necesitamos que la primera semana de junio se reactiven todos los entrenamientos, para que en la primera semana de julio se reactive la Liga 1” con los partidos, sostuvo el DT de la blanquirroja. Respecto a los protocolos sanitarios por el coronavirus, el DT sostuvo indicó que el “Perú no necesita copiar” a otros países

La esperanza de reanudar el torneo de la división superior, en corto plazo, cobró fuerza luego que el gobierno autorizó el viernes pasado el retorno de los deportes aplicando protocolos sanitarios. La FPF está a la espera de que el Ministerio de Salud apruebe una serie de medidas de bioseguridad del protocolo para poner en marcha el plan de relanzamiento del fútbol en el país.

Respecto a las Eliminatorias Sudamericanas, Gareca no descartó recurrir solo a jugadores del torneo local para armar una selección si se prolonga el cierre de aeropuertos. “Si hay que jugar la eliminatorias con los jugadores del fútbol local, lo haremos”, manifestó. “Hay que estar preparados. Estoy anticipándome y creo que es necesario anticiparse a la jugada”.

El ex técnico de Vélez señaló que está al tanto de la salud de los jugadores que habitualmente convoca a la selección, como el caso de Jefferson Farfán, que se recupera de la covid-19 en Rusia, donde se contagió.