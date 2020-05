Partido clave en Alemania con Dortmund ante Bayern

BUENOS AIRES, 26 (NA) - La Bundesliga podría comenzar a definirse hoy si es que el líder Bayern Munich sale bien parado de su visita al escolta Borussia Dortmund, que cuenta con el argentino Leonardo Balerdi, separados por cuatro puntos cuando restan siete fechas para el final del campeonato. En el inicio de la jornada 28, el encuentro cumbre de la Bundesliga se disputará a partir de las 13:30 (hora argentina) en el "Signal Iduna Park", con transmisión de la señal de cable ESPN.

Ambos equipos vienen de ganar los dos partidos que se jugaron desde la reanudación del torneo tras la pandemia del coronavirus. El último fin de semana, el Munich se impuso como local por 5-2 ante Frankfurt, en tanto que el Dortmund superó 2-0 al Wolfsburgo como visitante, donde Balerdi volvió a tener minutos ingresando desde el banco de suplentes.

Además, el Bayer Leverkusen (53), con los argentinos Exequiel Palacios y Lucas Alario, recibirá al Wolfsburgo (39) desde las 15.30, también con televisación de ESPN. En tanto, el Frankfurt (28), con el defensor argentino David Abraham, recibirá al Friburgo (37) desde las 15;30 en el "Commerzbank-Arena".

El cuarto encuentro del martes no tendrá futbolistas argentinos, ya que el necesitado Werder Bremen (21) recibirá al Borussia Monchengladbach (52), también a las 15:30 y televisado a través de Fox Sports.



COMO SE PREPARA ESPAÑA

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que a raíz de que en España comenzarán los días de calor se trabaja en la "previsión de los horarios" de los partidos y dijo que los que se jueguen durante la semana "serán de tarde-noche" mientras que los sábados y domingos "habrá tres horarios".

"Siempre nos ha preocupado el calor. Trabajamos con programas informáticos y sabemos la temperatura de cada día y en cada sitio, calculamos la media histórica. Con eso trabajamos la previsión de los horarios. Si hay una ola de calor o una subida de temperatura el partido se retrasaría", indicó.

Tebas anticipó en el programa "El Partidazo de #Vamos" que se emite en la noche del domingo en España ya se tienen pensados cuáles serán los horarios que se establecerán cuando vuelva el fútbol, que se espera sea el día 11 de junio con el derbi Sevilla-Betis.

"Los horarios entre semana serán de tarde-noche. En los fines de semana en principio habrá tres horarios (17:00, 19:30 y 21:30 horas). Los partidos de las cinco serían en la zona cantábrica, esos equipos tienen una media que no supera los 28 grados. Si cambia la temperatura se retrasará el horario", explicó.

En tanto, según el presidente de LaLiga, se fijarán dos franjas horarias para los días laborales: una que comenzará a las 19:30-20:00 y otra que oscilará entre las 21:30 y las 22:00. Los horarios de tarde serán para los encuentros que se jueguen en el norte, mientras que los nocturnos se reservarán para las zonas del sur.

Malestar por el asado: LaLiga dio a conocer su disgusto por el acto de indisciplina de los jugadores del Sevilla, Ever Banega, Lucas Ocampos, Franco Vázquez y Luuk De Jong, quienes mantuvieron una reunión de más de diez personas vulnerando el protocolo sanitario del Consejo Superior de Deportes y señaló que "estas actitudes son incomprensibles e inadmisables". "En las últimas horas hemos detectado que algunos jugadores han incumplido las normas sanitarias, reflejando tal incumplimiento en las redes sociales, denotando una relajación ante esta etapa final del camino. Estas actitudes son incomprensibles e inadmisables", reveló la entidad a través de un comunicado que le envió a los 42 clubes profesionales de Primera y Segunda división.