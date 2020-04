Por la cuarentena, el Jockey resolvió postergar la Asamblea Deportes 04 de abril de 2020 Redacción Por Es por tres meses. Además, podrían repetirse para la elección de autoridades, como fue en 2018.

(D.G.). No solamente en las canchas o gimnasios está paralizada la actividad deportiva por la pandemia del coronavirus. La cuarentena está dificultando resolver situaciones de trascendencia para el futuro de los clubes. Es que si bien la tecnología es un aliado fundamental en estos tiempos, a veces algunas decisiones no es conveniente tomarlas mediante videollamada o skype, sino en un diálogo más personal sentados a una mesa.

Un ejemplo es lo anunciado por el Jockey Club de Rafaela en las últimas horas. La Asamblea General Ordinaria estaba prevista para los días 29 y 30 de abril, y ante este panorama se resolvió trasladarla al 29 de julio.

El comunicado publicado en las redes sociales afirma textualmente que: "la Comisión Directiva de la institución, en vista a las restricciones que exige la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional y que prohíbe la circulación de personas, decidió postergar la realización de los comicios y el llamado a Asamblea programado para el 29 y 30 de abril. Esto es debido a que se dificulta la confección de listas y la obtención de los avales correspondientes para su oficialización, más aún cuando se desconoce con certeza hasta cuando tendrán vigencia estas medidas. Es por ello que se ha resuelto prorrogar por 90 días los comicios y el llamado a Asamblea, es decir que el acto eleccionario se llevará a cabo el 29 de Julio y el llamado a Asamblea el día 30 de Julio.

"Considerando que esta situación a superado todo nivel de previsibilidad y al no estar contemplada específicamente en nuestros estatutos, es que solicitamos vuestra colaboración y compresión con este problema que estamos atravesando".



¿SE REPETIRAN LAS ELECCIONES?

Como puede leerse en el comunicado, se especifica el término "acto eleccionario". De acuerdo a la información que pudo acceder este diario, ya se ha conformado una lista opositora para presentarse en la Asamblea, la cual tiene como candidato a presidente a un golfista reconocido aficionado de la entidad.

No obstante, hasta antes de la cuarentena se venían realizando conversaciones con el oficialismo con el objetivo de alcanzar un consenso. Habrá que esperar si estas charlas llegan a buen puerto, o la actual conducción presenta también su lista. De ser así, se repetirían las elecciones como en 2018 cuando José Luis Musso se impuso por 11 votos a Matías Seffino (72 a 61). En ese momento hubo un acto eleccionario luego de 40 años en el JCR.