Cuánto ganará Messi tras la rebaja salarial

La pandemia por el coronavirus ha puesto en jaque al fútbol, que se vio obligado a frenar la pelota hasta que la situación se normalice. En este marco, la canilla de ingresos se ha cerrado casi completamente y esto ha obligado a los clubes a modificar sus gastos, entre los que sobresalen los salarios de sus futbolistas. En este marco, varias instituciones como el Bayern Múnich o el Borussia Dortmund anunciaron recortes acordados con sus planteles, pero ninguno tan grande como el del Barcelona.

Los jugadores del elenco catalán anunciaron que reducirán en un 70% sus sueldos para evitar una crisis financiera en la escuadra que representan. Esto, según indicó en diálogo con el sitio Sport el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, es un alivio para las finanzas: “Seríamos unos administradores irresponsables si no hubiéramos puesto en marcha esta rebaja”.

La gran pregunta ahora es ¿cuánto dinero se ahorra el Barcelona por esta decisión?

Vale aclarar que ninguno de los equipos que son potencia mundial difunden cuánto es el salario de sus estrellas, aunque sí hacen, como el Barcelona, un informe detallada de cuánto dinero en total se destina para los profesionales.

Según la información publicada la semana pasada por el portal español AS, los salarios de los futbolistas representan el 83% de los gastos destinados a sueldos. Pero, obviamente, ellos son los que generan el 76% de los ingresos que tiene la institución. El restante se utiliza para pagarles a integrantes de los equipos de handball, baloncesto, fútbol sala, hockey sobre patines y otros deportes, además de lo destinado para empleados.

En números reales, el plantel profesional de fútbol gana 391,681 millones de euros (USD 431,1 millones) anuales, es decir, USD 35,925 millones al mes. Entonces, el 70% equivale a USD 25,147 millones, por lo que en abril se destinarán solamente USD 10,778 millones para repartir entre los dirigidos por Quique Setién.

Según la revista especializada Forbes, en 2019 Lionel Messi era el atleta que más dinero percibía en el mundo con un total de USD 127 millones anuales, cifra que incluye ganancias que van por fuera de su relación con el Barcelona, como pueden ser sus vínculos con auspiciantes. Aquella publicación señalaba que solamente entre premios y salario, el argentino sumaba USD 92 millones anuales, es decir, USD 7,6 millones por mes.

Como La Pulga, quien por esta medida fue comparado con Ernesto Che Guevara, aún no renovó su contrato con el elenco catalán, las cifras difícilmente se hayan modificado en el último invierno. Por lo tanto, se puede deducir que el capitán ha renunciado a percibir USD 5,32 millones y este mes embolsará USD 2,28 millones.

En febrero, el diario francés L’Equipe publicó además un informe en el que revelaba las ganancias de varias estrellas, entre las que se destacaban Antoine Griezmann y el uruguayo Luis Suárez, ambos con un salario de USD 3 millones, que con el recorte actual pasará a ser de USD 900 mil.