Primera Nacional: "Da la sensación que el campeonato se va a interrumpir"
28 de marzo de 2020
Por Marcelo Achile, presidente de la principal categoría de ascenso de nuestro país puso en dudas la continuidad del certamen, y deslizó que no habría descensos, pero sí ascensos.

FOTO ARCHIVO ¿SE TERMINA TODO?. / Una posibilidad sería dar por finalizado el torneo y uno de los que podría ascender es San Martín de Tucumán.

Todavía no hubo ningún comunicado oficial. Todo está en veremos y la atención está centrada en tratar de combatir la propagación del COVID-19 en nuestro país. Pero hay una realidad y cada vez está más instalada. Tiene que ver con la posibilidad de que la temporada 2019/2020 de la Primera Nacional no se complete. Marcelo Achile, máxima autoridad de esta divisional, en la cual compite Atlético de Rafaela, anunció que hay muchas chances de que el torneo se interrumpa por la pandemia de coronavirus.

Achile dialogó en Radio La Red (Buenos Aires) y dio algunos detalles de lo que comenzará a discutirse en las reuniones de Comité Ejecutivo. "Pareciera que descensos no hay y ascensos sí porque sino el campeonato queda en la nada. Es una situación excepcional, que no se dio nunca en la historia. Da la sensación que el campeonato se va interrumpir porque va para largo, en algún momento en Comité Ejecutivo hay que tomar decisiones”, aseguró.

Entre las cosas que deben aclararse, está cómo se darán los dos ascensos estipulados. Si suben los dos primeros de cada zona o se arma una tabla general. Achile es presidente de Defensores de Belgrano, quien hoy ocuparía el segundo lugar entre los 32 equipos.

“Es una linda discusión la que se puede dar. En caso que suban Atlanta y San Martín de Tucumán serían los primeros de cada zona, en caso que sea Defensores y San Martín los mejores dos de la acumulada”.