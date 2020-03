“Nunca vivimos algo similar” Deportes 27 de marzo de 2020 Por Martin Ferrero Héctor Moscardo, gerente liguista, y uno de los referentes que tiene el fútbol doméstico se refirió a la situación que se vive en relación al COVID-19. Sin apresurar tiempos para que la pelota vuelva a rodar, remarcó: “Hay un montón de chicos que vienen detrás nuestro y le tenemos que dar soluciones a ellos”. En relación a cómo atraviesa la cuarentena, expresó: “Yo quiero mi casa pero a mi liga también la quiero, hace 23 años que estoy ahí y es parte de mi vida”.

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO HÉCTOR MOSCARDO. / El gerente liguista contó como viene sobrellevando el aislamiento y lo que piensa en relación al futuro de los clubes de nuestra ciudad y la región. FOTO ARCHIVO TODO PARADO. / El fútbol no rueda en ninguna cancha y la sala Rafael Actis permanece sin reuniones de Consejo Directivo.

Es un referente de nuestro fútbol doméstico. Héctor Moscardo, a sus 81 años, trasciende cualquier camiseta.



El parate del fútbol a nivel mundial por la pandemia coronavirus está provocando pérdidas millonarias en un negocio que mueve mucho dinero en todo el planeta. Desde los clubes más importantes de Argentina y también en Rafaela, como Atlético, sufren esta pausa dentro de la competencia y las actividades.



No hay ingresos, el futuro inmediato es incierto y los clubes tienen gastos fijos que afrontar. Las erogaciones no se detienen. El panorama es (y será) complejo para los diferentes equipos de Liga Rafaelina de Fútbol, para algunos más que otros, que con muchos menos ingresos intentan sobrellevar la realidad, cumpliendo un rol social fundamental en la contención de niños y niñas que practican diferentes disciplinas en nuestra ciudad y en toda la región.



El pasado 12 de marzo se decidió suspender el principal torneo liguista, que llevaba disputada una fecha, y con el correr de los días, y el avance del COVID-19, la medida fue extendida hasta el próximo 31, entendiendo que dicho plazo se volverá a extender.



Cuando todo se reactive se deberá hacer una reformulación completa de los diferentes torneos, en la Primera A, con su primera división y reserva, más la Primera B y todo el bloque de Inferiores e Infantiles.



Para hacer referencia a este momento, LA OPINIÓN dialogó vía teléfono con Héctor Moscardo, gerente de la Liga.



“Que yo recuerde nunca vivimos algo similar, no tengo en mi memoria. Han pasado cosas graves pero algo así, que lo sufre todo el mundo, nunca. Todos estamos involucrados en la misma”, confesó Moscardo, que luego agregó: “Uno no está acostumbrado a llevar esta vida, uno estaba poco en casa, entre la liga, los clubes, las casas de mis hijos con mis nietos, que ahora ni siquiera los puedo ver, solo por celular, son situaciones muy críticas. Uno le pide a toda la gente que colabore, que se queden en sus casas, esto es algo que nos afecta a todos”.



-Está claro que primero la salud, pero una vez que pase todo esto ¿cómo piensa que puede afectar a los clubes?



-Lo que más pienso en este momento, lo que tengo en mente, es el entorno que tuve durante toda mi vida. Mi vida es el fútbol, estoy pensando que una vez que pase todo esto el problema económico de todos los clubes va a ser grave. La liga misma, hay gastos que son fijos y no hay ingresos. El día que se regularice todo, cómo hacen los clubes para pagar lo que tienen de gastos fijos, no es tan sencillo. Es un gran problema que ya tienen los gobernantes de turno porque los clubes no se pueden cerrar, tenemos que pensar que cada uno tiene entre 300 y 400 pibes, que hay que darles una contención, una vida social, se que entre todos lo vamos a sacar adelante y todo se va a regularizar.

Uno piensa en los nietos, los míos practican todos fútbol, habrá que darles una mano a los clubes. Todos vamos a tener que dar una mano. Acá perdemos todos, no gana nadie, no se salva nadie.



-¿Cuál es el costo fijo que tienen los clubes para con la liga?



-Los clubes tienen un costo fijo de 5mil pesos mensual. Pero eso solo para la Liga, después tienen un costo de técnico, preparador físico, lavado de ropa, empleados, árbitros, etc. La liga trata de subsistir, no es una empresa para usufructuar, ni ganar dinero, es una empresa que pretende organizar, administrar y a fin de año terminar derechos. Es en lo único que se piensa.



-Siendo optimistas y con una situación controlada y regularizada en su normalidad, habrá que reacondicionar los torneos porque ya se modificó totalmente el calendario.



-Sin lugar a dudas que los clubes se deberán sentar y rever la situación porque prácticamente, y según los cálculos que se habían hecho, los torneos terminaban fines de octubre. Se deberá hacer un torneo más corto para que la competencia se pueda hacer, de todas maneras, uno siendo optimista, la vida continúa, hay un montón de chicos que vienen detrás nuestro y le tenemos que dar soluciones a ellos



-La Liga está cerrada, ¿cómo es llevar la administración en épocas de coronavirus?



-Sí, cerrada hasta el 31, por lo menos. Yo enseguida me aislé, Oscar (Romera) continuó unos días después de las primeras medidas que se habían tomado. En estos días de cuarentena hicimos 160 pases, cuando se tenga que largar estamos al día con la papelería. La parte administrativa se puede llevar al día desde nuestras casas, y los clubes se tienen que quedar tranquilos con eso, con los pases estamos al día, si nos dicen que el domingo hay que largar tenemos todo listo.



-¿Cómo toma todo esto que nos toca vivir?



-Con mi edad es una cosa que me sorprende, me alerta, me tiene mal. Yo quiero mi casa pero a mi liga también la quiero, hace 23 años que estoy ahí y es parte de mi vida, tengo mi casa y la liga.



-Todo parado. No sólo la dificultad para los clubes sino también para árbitros, remises, policías y todo lo que involucra al fútbol doméstico fin de semana tras otro.



-Sin lugar a dudas. Hay un montón de cosas que el fútbol mueve. Hay árbitros, los que venían dirigiendo el Regional Amateur, que ganaban casi 10mil pesos por partido, un línea casi 5mil. Es un ingreso importante para cada familia. En Liga, entre sábado de inferiores y domingo cada árbitro se lleva casi 5 mil pesos. Los 30 o 35 remises los sábado y otros tantos los domingos a todos los pueblos, hay mucha gente que se mueve por medio de la Liga, los policías que cobran adicionales, los cuerpos técnicos. Esperemos que se llegue a una solución lo más rápido posible.