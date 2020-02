Entrenó Protti

Atlético de Rafaela entrenó ayer por la mañana en el predio del autódromo de cara al partido que disputará el próximo lunes, a las 20, ante Quilmes como visitante por la 19° fecha de la Primera Nacional, en un partido que será arbitrado por Diego Ceballos.La buena noticia del plantel dirigido por Walter Otta fue que volvió a entrenar con normalidad el delantero Ijiel Protti, mientras que Leonardo Acosta no completó la totalidad de la práctica, pero su salida por una sobrecarga muscular no debería tener complicaciones para que esté a disposición del DT en el transcurso de los días que restan para el cotejo. También formó parte de los trabajos el volante Reinaldo Alderete, aunque será el cuerpo técnico tras su evaluación si considera que está en condiciones de reaparecer tras la lesión.la jornada se pondrá en marcha esta tarde con dos partidos correspondientes a la Zona B, a los cuales estará atento la Crema ya que jugarán rivales ubicados por delante de su posición.Desde las 17.05, Defensores de Belgrano recibirá a All Boys para la TV con el arbitraje de Nazareno Arasa; mientras que a las 19, Tigre estará siendo local ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con Rodrigo Rivero como árbitro.