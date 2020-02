Rodríguez: “cualquier error que tenemos nos cuesta carísimo”

No son horas felices en, porque la derrota ante Defensores de Belgrano pegó duro y generó dudas en Walter Otta. A pesar de estar conforme con el rendimiento que viene mostrando el equipo, lo dejó bien en claro el propio entrenador tras el 1-3 ante el Dragón, “no te pueden convertir tantos goles de pelota parada”. Frase en caliente pero que quizás, con el trabajo de la semana, pueda traer modificaciones, principalmente en la última línea.señaló:, y aseguró: “Ahora. Hay que trabajar en que hay queEl partido tuvo un quiebre y fue con el gol de la ‘Crema’. Leo Acosta anotó a los 42 minutos, de tiro libre, un golazo. Y todo parecía encaminarse a un final feliz. Nada de eso ocurrió desde ese momento, Atlético fue otro. Antes de irse al descanso la visita encontró el empate, en el amanecer del complemento se lo dio vuelta y unos minutos después lo liquidó.En relación a ello, el uruguayo analizó:, en el cierre del primer tiempo y al inicio del complemento, ya después jugados, con un hombre menos se desdibuja todo otra vez”, y a la vez reconoció:y hay que ponerle el pecho a todo, a lo de adentro y a lo de afuera de la cancha, ponemos la cara”.Aún quedan doce fechas por jugar y muchos puntos en juego, pero rápidamente Atlético deberá encontrar una regularidad que lo vuelva a meter en competencia por alguno de los puestos de reducido.“Sin dudas que falta mucho, pero no se pueden dejar puntos, ahora tenemos que seguir trabajando, corregir lo que nos hemos equivocado y potenciar lo bueno que hacemos, que por más que no se vio reflejado en el resultado, somos conscientes que hacemos cosas bien pero no nos podemos equivocar porque no nos perdonan”, cerró Sergio Rodríguez.