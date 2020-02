En el Coloso, el "León" ante Brown

El torneo Regional Amateur pone en disputa su tercer capítulo, el último de la primera rueda para esta zona 1 de la Región Litoral Sur. Este domingo se enfrentarán 9 de Julio y Brown de San Vicente, encuentro que comenzará a las 19:30 hs y se disputará en el estadio Germán Soltermam. El árbitro principal será el santafesino Juan Bonín.

Ambos, hasta aquí, han tenido una única presentación y fue victoriosa. El ‘León’ le ganó a Libertad en Sunchales 4 a 0, luego quedó libre y ahora tendrá su debut ante su gente. Mientras que el ‘Verde’, en lo que es su primera participación en un certamen de este nivel (siempre jugó Liga Rafaelina), tuvo descanso en la primera fecha y en la segunda le ganó, también al elenco sunchalense, 3 a 0 en San Vicente.

Aún el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal no determinó lo que sucederá con el reclamo de puntos que efectuó Libertad ante el 9, por la supuesta mala inclusión de Nahuel Speck. Ante ello, el elenco ‘Juliense’ decidió no arriesgar (a pesar de entender que el reclamo efectuado por el Cañonero no debería tener curso) y es por esto que el exAtlético de Rafaela no jugará en la tarde de hoy. En su lugar ingresará Gerónimo Astrada, pasando Andrés Velazco al lateral izquierdo.

Por el lado de Brown, su entrenador, Maximiliano Barbero, aún no confirmó la alineación titular que utilizará hoy pero se espera que sea la misma que viene de debutar con éxito en el Regional.



Las posibles formaciones y datos del partido:

9 de Julio: Marcos Cordero; Maximiliano Martínez, Flavio Díaz, Gerónimo Astrada y Andrés Velazco; Cristian Sánchez, Maximiliano Aguilar, Guillermo Funes y Luciano Pogonza; Brian Noriega y Gastón Monserrat. DT: Marcelo Werlen.



Brown de San Vicente: Nahuel Nocera; Franco Forni, Hernán Ibarra Duarte, Juan Caro y Alberto Luque; Pablo Pavetti, Pablo Tántera, Santiago Lodigiani y Alexis Nicolás Castro; Maximiliano Bustamante y Esteban Córdoba. DT: Maximiliano Barbero.



Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Juan Bonín.

Asistentes: Lucas Muga y Gabriel Damiani.

Hora: 19:30