El resto de la fecha

Defensores de Belgrano superó a Quilmes 2 a 0, por la decimoséptima fecha del campeonato de Primera Nacional, y extendió su racha invicta a 15 partidos (la mejor de su historia en la segunda división).

Nicolás Benegas anotó, en el primer tiempo, ambos goles en el Bajo Belgrano, pero no los festejó por su pasado en Quilmes.

Con esta nueva victoria Defensores de Belgrano quedó en el segundo puesto de la Zona B, aunque Sarmiento -que hoy recibirá a Instituto- puede volver a pasarlo.



En otros resultados: Zona A: Estudiantes Buenos Aires 5 (30m Gallegos, 41m J. Gómez de penal, 53m Bandiera, 54m Metilli y 82m Montoya) vs San Martín San Juan 3 (49m Paz, 56m Gelabert, 76m Campana de penal), Ferro 1 (32m Bordacahar) vs Independiente Rivadavia 0, Alvarado 2 (55m Rivero y 87m Lucero) vs Barracas Central 0, Mitre 0 vs Atlanta 1 (47m Pedrozo). Zona B: Deportivo Riestra 1 (50m Tovo) vs Santamarina 0, Chacarita 2 (13m Boggino y 82m Cadenazzi, de penal) vs All Boys 1 (10m Sarmiento).



Juegan hoy: Zona A: 17hs Brown Puerto Madryn vs Deportivo Morón, 17:30hs Nueva Chicago vs Temperley, 19hs Belgrano vs Agropecuario. Zona B: 17hs Villa Dálmine vs San Martín Tucumán, 17:30hs Gimnasia Mendoza vs Almagro, 19:30hs Sarmiento vs Instituto.