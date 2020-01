Conmoción mundial por el fallecimiento de Kobe Bryant Deportes 27 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA DUELOS INOLVIDABLES./ Manu Ginóbili defendiendo a Kobe, en un Argentina y Estados Unidos.

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El exbasquetbolista estadounidense Kobe Bryant, de 41 años, y su hija Gianna María, de 14, fallecieron ayer al estrellarse el helicóptero en el que viajaban junto a otras tres personas en la localidad de Calabasas, en California, lo que causó una conmoción en el mundo del deporte. La noticia, confirmada por el portal estadounidense TMZ, rápidamente se propagó a través de las redes sociales y provocó reacciones de personalidades no solo del ámbito deportivo, porque la leyenda de Bryant traspasaba esa frontera.

Alrededor de las 10:00 (hora local), Bryant viajaba en su helicóptero privado Sikorsky S-76 cuando se desplomó sobre la ciudad de Calabasas, de Los Ángeles, California. Tras el accidente, se produjo un incendio: el personal de emergencia respondió, pero se informó que nadie a bordo sobrevivió. Si bien las razones del accidente aún se investigaban, se supo que Bryant llevaba a su hija a un partido de básquetbol, junto a otra jugadora y su padre, además del conductor. Kobe era padre además de otras tres mujeres, la última de ellas de apenas seis meses de vida.

"Mamba", tal como se lo apodaba, se transformó en leyenda de Los Angeles Lakers, con quien logró cinco anillos de campeón de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010), además de haber sido 18 veces elegido en el All-Star durante sus 20 años de carrera en la mejor liga de básquetbol del mundo. Era actualmente el cuarto máximo anotador de la NBA y entre sus hitos también quedará haber ganado un Oscar: fue en 2018, cuando fue premiado como el mejor corto animado por la Academia por "Dear Basketball", que escribió y narró haciendo una adaptación del artículo que publicó para su despedida en "The Players Tribune".

"Cinco personas confirmadas fallecidas, no hay sobrevivientes en el accidente de helicóptero en #Calabasas. Investigación en curso", publicó la Policía de Los Angeles en su cuenta oficial de Twitter.



LAS CONDOLENCIAS

Las reacciones en el mundo trascendieron lo deportivo, y muchos argentinos se sumaron a las condolencias y el recuerdo de Bryant. "No lo puedo creer... Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia... Que día de mierda", publicó el capitán de la Selección argentina Luis Scola, uno de los primeros en escribir a través de sus redes sociales.

"Grandes recuerdos y mucho dolor por esta noticia tan dura para el Basquet Mundial! Noticia devastadora", escribió por su parte el santafesino Andrés "Chapu" Nocioni. "Siempre te recordaré así querido Kobe, tu alegría, tu empatía, tu solidaridad eran incluso superior a tu juego, fuiste el más grande embajador deportivo que conocí en mi vida! Gracias por inspirarnos! QEPD KB", fue el mensaje de Sergio "Oveja" Hernández, entrenador de la Selección albiceleste.

Bryant siempre idolatró públicamente a los deportistas argentinos, especialmente a los futbolistas Diego Maradona y Lionel Messi. "De niño soñaba ser como Maradona", dijo alguna vez Kobe en 2010, cuando viajó hasta Sudáfrica para disfrutar del Mundial de fútbol. A Maradona lo conoció de niño cuando vivió en Italia, donde su padre jugó al básquetbol de manera profesional.

"Se van todos los buenos. Hasta siempre, leyenda", escribió el astro futbolístico Diego Maradona en su Instagram como homenaje. Pero uno de los más esperados, por la relación que los había unido en el último tiempo, fue el del bahiense Emanuel Ginóbili, quien durante toda su carrera en la NBA fue rival directo. Es que por compartir la posición de escolta, se defendían mutuamente y armaron una especie de rivalidad, que una vez retirados, se transformó en respeto.

"Siempre fue uno de mis jugadores favoritos para enfrentar. Es extremadamente inteligente", agregó y dejó en claro su pensamiento sobre el bahiense. "Devastado", tuiteó en inglés Manu Ginóbili, que supo compartir varias temporadas de la NBA con el ídolo de Los Ángeles Lakers. Kobe siempre reconoció el talento de Manu Ginóbili y hasta llegó a decir que, de no ser por el argentino, habría ganado más títulos de la NBA. "Si él no hubiese estado cerca, yo hoy tendría 10 anillos", afirmó en septiembre de 2019, cuando ambos se cruzaron en China durante el Mundial de básquet.

Mientras él brillaba en la franquicia de California, Ginóbili era estrella de los Spurs y allí ganó cuatro anillos 2003, 2005, 2007 y 2014. En el primero de ellos, se cargó a Los Lakers en las semifinales de conferencia y cortó lo que pudo haber sido el cuarto campeonato consecutivo de Bryant.