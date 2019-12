Unión lo dio vuelta y se fue con una sonrisa al receso. Deportes 08 de diciembre de 2019 Redacción Por FEDERAL A

Unión de Sunchales volvió a la victoria en el último partido de la primera rueda y del año en el Federal A 2019/20. El equipo de Marcelo Milanesse derrotó por 4 a 2 como local a Sportivo Las Parejas, en un encuentro donde aprobó una prueba de carácter porque perdía 2 a 0 y corría riesgo de quedarse fuera del play off para entrar a la Copa Argentina (solo dos equipos no pasaban en la zona).

Más allá de eso, el Bicho Verde se dio el gusto de volver al triunfo luego de cinco fechas y despedirse con una satisfacción hasta la reanudación de este duro torneo, en el cual quiere soñar con estar en los puestos de clasificación.

Las Parejas ganaba con los goles de Daniel Salvatierra (ex Unión) a los 2 minutos y Maximiliano Bochetti a los 25, ambos en el primer tiempo. En esa misma etapa llegó el descuento del rafaelino Mateo Castellano a los 39, acotando que Bochetti vio la tarjeta roja del árbitro Guillermo González a los 32'.

Ya en el segundo tiempo, Adrián Rodriguez puso la paridad a los 13 minutos y en el tramo final llegaron dos tantos más, ambos de otro rafaelino, Matías Zbrun. El primero de penal a los 39, y el otro a los 47' cuando el partido se moría.

Así, Unión cerró la primera rueda con 18 puntos en 14 partidos. Sabiendo que deberá mejorar para no complicarse, pero con una sonrisa.